OM Mercato : qui va rester, qui va partir ? Le plan XXL de Lorenzi a fuité !

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, les contours du futur effectif marseillais commencent à se dessiner en coulisses.

Contraint de vendre d’ici la fin du mois de juin afin de passer sans encombre devant la DNCG, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été particulièrement mouvementé. Pour mener à bien ce vaste chantier, le nouveau directeur sportif du club, Grégory Lorenzi, sera en première ligne.

La feuille de retour de Lorenzi pour les départs dévoilé !

Dans son édition du jour, La Provence a fait un large point sur les tendances du mercato marseillais dans le sens des départs. Selon nos confrères, Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang devraient quitter l’OM cet été, afin de générer des liquidités et d’alléger la masse salariale du club. Nayef Aguerd, Emerson, Tochukwu Nnadi, Quinten Timber et Amine Gouiri seraient également très courtisés sur le marché des transferts et pourraient eux aussi faire leurs valises au cours du mercato estival.

À l’inverse, Timothy Weah, Bamo Meïté, Himad Abdelli et Igor Paixão souhaiteraient poursuivre l’aventure à Marseille. En revanche, Ulisses Garcia, Angel Gomes, Amine Harit, Neal Maupay et Faris Moumbagna seraient poussés vers la sortie par les dirigeants olympiens. Enfin, l’incertitude demeurerait autour des situations de Gerónimo Rulli, Jeffrey De Lange, CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré, dont l’avenir n’aurait pas encore été tranché.