En cas de départ de Marquinhos au mercato estival, le PSG pourrait miser sur un héros malheureux d’Arsenal en finale de la Ligue des Champions (1-1, 4 tab 3).

L’avenir de Marquinhos pourrait animer le mercato du PSG cet été. Capitaine emblématique du club de la capitale, le défenseur brésilien a tout gagné sous les couleurs parisiennes. À 32 ans, l’hypothèse d’un dernier grand contrat à l’étranger commence à prendre de l’épaisseur, notamment du côté de l’Arabie saoudite, où plusieurs clubs suivraient attentivement sa situation.

Marquinhos remplacé par Gabriel ?

Présents à Budapest lors de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal (1-1, 4 tab 3), les représentants du Brésilien auraient profité de l’événement pour multiplier les discussions autour de l’avenir de leur joueur. Selon Média Foot, un détail n’est pas passé inaperçu : ces mêmes agents représentent également Gabriel Magalhães, pilier défensif d’Arsenal.

Le défenseur des Gunners a vécu une soirée particulièrement cruelle. Auteur d’une prestation solide, il a finalement vu son penalty raté lors de la séance de tirs au but, offrant le trophée au PSG. Une image forte a d’ailleurs marqué l’après-match : Marquinhos venant consoler son compatriote au coup de sifflet final. Un simple geste d’amitié ? Peut-être. Mais certains y voient déjà un symbole alors que leurs trajectoires pourraient se croiser dans les prochains mois.

Campos avait fait venir le Brésilien au LOSC

Car si Marquinhos venait à quitter le PSG, Luis Campos disposerait d’un candidat idéal pour prendre le relais. Le dirigeant portugais connaît parfaitement Gabriel pour l’avoir fait venir au LOSC plusieurs années auparavant. Depuis, le défenseur central s’est imposé comme l’un des meilleurs spécialistes du poste en Premier League, au point de devenir un cadre incontournable d’Arsenal et de la sélection brésilienne.

Son profil correspond parfaitement aux critères recherchés par le PSG : puissance, leadership, expérience du très haut niveau et capacité à s’intégrer dans un projet ambitieux. Le dossier reste toutefois extrêmement complexe. Arsenal n’a aucune intention de se séparer facilement de l’un de ses joueurs majeurs et il faudrait une offre considérable pour faire vaciller les dirigeants londoniens. Mais en coulisses, les excellentes relations entre Luis Campos et l’entourage du joueur pourraient constituer un atout non négligeable.