Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si Bradley Barcola est courtisé par deux cadors anglais, Luis Campos a déjà appelé son possible remplaçant au PSG cet été.

Le mercato du PSG pourrait connaître un énorme rebondissement dans les prochaines semaines. Si Bradley Barcola reste un élément important du projet du Paris Saint-Germain, plusieurs clubs anglais surveillent attentivement sa situation.

Selon Média Foot, deux géants de la Premier League seraient particulièrement intéressés par l’ancien Lyonnais : Chelsea et Liverpool. Même si aucun départ n’est encore acté, la direction parisienne préfère anticiper tous les scénarios. Et visiblement, Luis Campos a déjà commencé à travailler sur une éventuelle succession.

D’après Sports Zone, le conseiller sportif du PSG aurait personnellement échangé avec Yan Diomandé, considéré comme la priorité du club au poste d’ailier pour cet été. Le jeune talent ivoirien coche de nombreuses cases recherchées par le PSG : vitesse, percussion, potentiel de progression et capacité à évoluer dans plusieurs systèmes offensifs.

Chelsea et Liverpool chassent Barcola

Le dossier est toutefois loin d’être simple. Toujours selon la même source, Liverpool disposerait actuellement d’une longueur d’avance dans les discussions avec le joueur. Les Reds seraient même le projet le plus convaincant à ses yeux à ce stade des négociations.

Une situation qui pousse Paris à accélérer pour tenter de refaire son retard. Le hasard du calendrier rend d’ailleurs cette bataille encore plus particulière. Car si Liverpool s’intéresse à Barcola, le club anglais est également positionné sur Diomandé.

Autrement dit, les deux dossiers pourraient être indirectement liés. En interne, le PSG continue officiellement de compter sur Bradley Barcola, dont la progression sous les ordres de Luis Enrique est appréciée. Mais face à l’intérêt grandissant de plusieurs clubs anglais et aux montants qui pourraient être proposés, la direction parisienne prépare déjà plusieurs scénarios.