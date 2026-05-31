La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, Elye Wahi (OGC Nice, 23 ans) discuter avec un autre club de Ligue 1 que le RC Lens.

Le dossier Elye Wahi est ouvert en Ligue 1. Auteur d’une deuxième partie de saison remarquée sous les couleurs de l’OGC Nice, l’attaquant de 23 ans pourrait bien faire son retour en France cet été. Mais contrairement à ce que certains imaginaient, le RC Lens ne serait pas seul sur le dossier. Selon nos informations, un autre club de l’Hexagone a déjà entamé des démarches pour tenter de récupérer l’ancien attaquant de l’OM : le RC Strasbourg.

Wahi a relancé sa carrière à Nice

Prêté par Eintracht Francfort à l’OGC Nice lors du mercato hivernal, Elye Wahi a retrouvé des couleurs sur la Côte d’Azur. L’attaquant de 23 ans a joué un rôle majeur dans le maintien niçois en Ligue 1, inscrivant neuf buts toutes compétitions confondues. Son doublé lors du barrage retour face à l’ASSE (4-1) a notamment marqué les esprits et confirmé son retour à un excellent niveau.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Wahi circule du côté du RC Lens. Un retour improbable chez les Sang et Or ne serait pas totalement exclu mais la concurrence s’annonce désormais sérieuse. Selon nos informations, le RC Strasbourg s’est également renseigné sur la situation du joueur. Le club alsacien cherche activement un renfort offensif après la blessure de Joaquin Panichelli, indisponible jusqu’au mois de novembre.

Le RC Strasbourg est passé à l’action

Initialement intéressés par Estéban Lepaul, les dirigeants strasbourgeois ont réorienté leurs recherches vers d’autres profils et Wahi figure désormais parmi les pistes étudiées. Toujours selon nos informations, Strasbourg aurait pris les premiers renseignements avant même le barrage retour entre Nice et l’ASSE. L’idée serait d’obtenir un prêt de l’attaquant auprès de Francfort, même si le dossier s’annonce particulièrement complexe.

Le club allemand n’a pas encore arrêté sa stratégie concernant l’avenir de son joueur et plusieurs formations surveillent également l’évolution de la situation. À ce stade, aucune décision n’a été prise et les discussions restent ouvertes entre les différentes parties. Une chose est déjà sûre : après avoir retrouvé confiance à Nice, Elye Wahi ne manquera pas de prétendants au mercato.