Figure du RC Lens, Yohan Demont a été poussé vers la sortie par les dirigeants des Sang et Or.

C’est une page importante de l’histoire récente du RC Lens qui se referme. Selon La Voix du Nord, Yohan Demont, ancien joueur emblématique des Sang et Or et figure respectée du club, ne sera pas reconduit dans ses fonctions d’éducateur au sein de la formation lensoise.

Demont va quitter le RC Lens

Arrivé au club en 2005 comme joueur, Demont avait profondément marqué l’histoire récente du Racing par son engagement et sa longévité. Après sa carrière professionnelle, il avait naturellement poursuivi son aventure à Lens en intégrant le staff de formation en 2014. Ces dernières saisons, il était notamment en charge des U18, avec lesquels il a connu des résultats contrastés mais aussi de vraies réussites. Il y a un an, son équipe U19 avait été reléguée en Régional 1, avant de redresser la situation cette saison en dominant son championnat et en permettant au club de retrouver le niveau national.

Malgré cette dynamique positive, la direction du RC Lens a décidé de ne pas prolonger son aventure à ce poste. Un choix qui surprend une partie des suiveurs du club, au regard du travail effectué avec les jeunes et des nombreux joueurs qu’il a accompagnés vers le haut niveau. Parmi eux, plusieurs éléments évoluent aujourd’hui dans l’effectif professionnel dirigé par Pierre Sage.

Une sanction qui a pesé dans la balance ?

Demont avait notamment joué un rôle dans la progression de jeunes talents lensois engagés en Youth League, avec un parcours jusqu’en huitièmes de finale lors de la saison 2023-2024. Son implication dans la formation aura donc marqué plusieurs générations de joueurs au sein du club.

Ce départ intervient également dans un contexte disciplinaire particulier. En début d’année, l’ancien latéral avait été sanctionné d’une suspension de neuf mois à la suite de propos tenus envers un arbitre lors d’un match de Gambardella face à Arras. Une situation qui a pu peser dans la décision finale des dirigeants lensois. Pour autant, son bilan global dans la formation reste important, tant sur le plan sportif que sur l’accompagnement de jeunes joueurs vers le haut niveau. Le RC Lens tourne donc une page symbolique, en se séparant d’une figure profondément liée à l’identité du club depuis près de vingt ans.