Si le nom du futur entraîneur du FC Nantes reste inconnu, il sait déjà qu’il pourra compter sur un jeune crack signé par les Kita.

Le FC Nantes prépare son avenir. Relégué en Ligue 2, le club de la Cité des Ducs doit encore trancher plusieurs dossiers majeurs, à commencer par celui du futur entraîneur. Mais en attendant de connaître l’identité de l’homme qui mènera les Canaris la saison prochaine, les dirigeants ont déjà posé une première pierre importante pour l’avenir.

La signature de Gautier emballe les supporters

Cette semaine, le FC Nantes a officiellement annoncé la signature du premier contrat professionnel de Louka Gautier. Pur produit du centre de formation nantais, le jeune latéral gauche de 20 ans s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec son club formateur. Une décision qui témoigne de la confiance accordée à un joueur considéré depuis plusieurs années comme l’un des grands espoirs de la génération nantaise.

Cette signature a immédiatement suscité l’enthousiasme des supporters du FC Nantes Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées après l’annonce officielle du club. « Bonne nouvelle. En espérant qu’il ait sa chance, avec d’autres du centre de formation, en Ligue 2 », a notamment réagi Itak Atik. Un sentiment partagé par de nombreux fans qui voient dans la relégation une opportunité de donner davantage de responsabilités aux jeunes issus de la Jonelière. D’autres attendent même l’explosion du milieu nantais depuis longtemps.

Quelle place dans le futur projet du FC Nantes ?

« Après plus de deux ans d’attente, l’heure de l’un de nos cracks de la Youth League arrive enfin », a écrit CoXxez. Il faut dire que Louka Gautier bénéficie déjà d’une solide réputation auprès des observateurs des équipes de jeunes. Ses performances lors des compétitions de formation ont régulièrement attiré les regards et beaucoup estiment qu’il possède le potentiel nécessaire pour s’imposer progressivement dans le groupe professionnel.

Dans un contexte sportif difficile, cette promotion symbolise également la volonté du FC Nantes de continuer à miser sur son ADN historique : la formation. La Ligue 2 pourrait ainsi offrir un environnement favorable à l’éclosion de plusieurs jeunes talents du centre, avec davantage de possibilités de temps de jeu et une pression parfois moins importante que dans l’élite. Reste désormais à savoir quelle place le futur entraîneur accordera à Louka Gautier dans son projet.