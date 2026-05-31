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FRANCE

FC Barcelone Mercato : le Barça tout proche d’un gros transfert en L1 ! 

Par Bastien Aubert - 31 Mai 2026, 15:20
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Ansu Fati (AS Monaco)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone serait plus proche que jamais de conclure ce transfert en Ligue 1. 

Le mercato s’accélère entre l’Espagne et la France. D’après les informations récentes de Fabrizio Romano, le FC Barcelona serait désormais très proche de conclure le départ définitif d’Ansu Fati (23 ans) vers l’AS Monaco.

Fati tout proche de rester à l’AS Monaco 

Un dossier piloté en interne par Deco, qui aurait accéléré les négociations ces derniers jours pour aboutir à un accord rapide. Le montant de l’opération serait fixé autour de 11 millions d’euros, une somme jugée cohérente au regard de la situation du joueur, dont la progression a été freinée ces dernières saisons par les blessures et la concurrence offensive au Barça.

Le FC Barcelone conserverait néanmoins un pourcentage à la revente, preuve que le club catalan n’exclut pas un rebond futur du joueur en Principauté ou ailleurs en Europe. Du côté de Monaco, ce transfert représenterait un pari ambitieux mais mesuré. Le club de la Principauté continue de miser sur des profils à fort potentiel capables de retrouver leur meilleur niveau dans un environnement compétitif mais moins exposé que celui du Camp Nou.

Enfin un projet à long terme pour le crack du Barça ?

Pour Ansu Fati, ce départ pourrait surtout symboliser une nouvelle chance de relancer une carrière qui avait explosé très tôt au plus haut niveau avant de marquer un coup d’arrêt. Le joueur espagnol, longtemps considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération au FC Barcelone, pourrait ainsi tenter de se reconstruire durablement en Ligue 1, dans un projet où il bénéficierait d’un temps de jeu bien plus important. 

Reste désormais à officialiser les derniers détails de l’opération, mais selon les dernières tendances du dossier, l’issue ne ferait plus guère de doute.

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