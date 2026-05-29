Mercato : rebondissement pour Bernardo Silva au Barça, le Real Madrid rêve d’un titulaire du PSG

Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole de ce vendredi 29 mai 2026.

La presse catalane

Sport : « Gordon est déjà à Barcelone »

Sport fait sa Une sur Anthony Gordon, première recrue estivale du FC Barcelone. Déjà arrivé en Catalogne, l’attaquant anglais va rejoindre les Blaugrana en provenance de Newcastle contre 90 millions d’euros bonus compris.

Mundo Deportivo : « Flash Gordon »

De son côté, Mundo Deportivo revient également sur l’arrivée annoncée d’Anthony Gordon et fait le point sur le dossier Bernardo Silva. Annoncé tout proche du FC Barcelone par un journaliste italien ces dernières heures, le milieu offensif de Manchester City serait en réalité encore loin de la Catalogne.

Selon le quotidien catalan, les dirigeants blaugrana ne feraient pas du Portugais une priorité en raison de la forte concurrence à son poste. Son profil continuerait toutefois d’être apprécié en interne et son nom resterait présent sur la liste des pistes étudiées par le club.

La presse madrilène

Marca : « J’avais besoin de demander de l’aide »

De son côté, Marca a obtenu un entretien exclusif avec le défenseur central du Barça, Ronald Araujo. L’international uruguayen y a notamment évoqué son avenir, balayant les doutes sur un possible départ. « J’ai un contrat jusqu’en 2031, je viens de le renouveler, et je suis très heureux à Barcelone. »

AS : « L’Atlético en a assez du Barça »

AS s’attarde, lui, sur le dossier Julian Alvarez. Alors que le FC Barcelone est annoncé avec insistance sur les traces de l’attaquant argentin, l’Atlético Madrid commencerait à s’agacer des rumeurs entourant son joueur.

« C’est une attitude de petit club. Le club n’a reçu aucune offre pour le joueur et aucune rencontre n’a eu lieu. Julian Alvarez n’est pas à vendre. Nous en avons marre de subir depuis des mois et des mois des mensonges, des demi-vérités ou des histoires montées de toutes pièces », ont confié des sources proches du club madrilène au quotidien AS.

Enfin, la Cadena COPE nous apprend que le Real Madrid serait intéressé par le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Joao Neves. Le président merengue, Florentino Pérez, rêverait de le recruter.