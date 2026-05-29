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FRANCE

PSG Mercato : Bournemouth donne une première réponse à Paris pour Kroupi

Par Fabien Chorlet - 29 Mai 2026, 07:00
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Éli Junior Kroupi (Bournemouth)

On en sait un peu plus sur la position de Bournemouth concernant Éli Junior Kroupi pour le prochain mercato estival, alors que le jeune attaquant français serait dans le viseur du PSG.

Comme révélé ce jeudi par le compte X @PSGInside_Actu, toujours très informé sur le club de la capitale, le Paris Saint-Germain aurait des vues sur l’attaquant de Bournemouth, Éli Junior Kroupi. Arrivé l’été dernier chez les Cherries, l’ancien Lorientais a réalisé une première saison au-delà des attentes en Premier League. L’entraîneur parisien, Luis Enrique, serait particulièrement séduit par le profil du jeune Français.

Bournemouth ferme la porte pour Kroupi… mais pas totalement

Le PSG pourrait toutefois avoir énormément de mal à avancer concrètement dans ce dossier. Selon plusieurs médias anglais, Bournemouth ne compterait absolument pas se séparer d’Éli Junior Kroupi cet été. Le nouvel entraîneur des Cherries, Marco Rose, souhaiterait même faire du Français l’un des piliers de son projet pour la saison prochaine, alors que le club anglais disputera la Ligue Europa.

Selon le Daily Mail, Bournemouth aurait malgré tout fixé un prix de vente pour son jeune attaquant, estimé à près de 92 millions d’euros. Plus récemment encore, un dirigeant du club anglais aurait assuré qu’un départ d’Éli Junior Kroupi n’était pas envisageable, même contre une offre de 100 millions d’euros.

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