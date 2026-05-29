OM Mercato : l’AS Roma n’attend qu’une seule chose avant de foncer sur Greenwood

Le intérêts se confirment autour de Mason Greenwood. Selon la presse italienne, l’AS Roma continue de pousser en coulisses pour tenter d’attirer l’attaquant de l’OM cet été.

La piste menant Mason Greenwood vers l’AS Roma prend de l’épaisseur. Après plusieurs rumeurs ces dernières semaines, Il Messaggero confirme de nouveau l’intérêt du club italien pour l’attaquant de l’OM. Une information également relayée par plusieurs médias transalpins, qui assurent que le profil de l’Anglais plaît énormément au futur projet romain.

Pour autant, le dossier est encore loin d’être bouclé. Selon les dernières indiscrétions venues d’Italie, aucune négociation officielle n’a débuté entre l’OM et la Roma. Marseille garde la main et ne compte pas brader son meilleur élément offensif, auteur d’une saison XXL sous les couleurs olympiennes.

La Roma attend Tony D’Amico

La direction marseillaise réclamerait au minimum 50 millions d’euros pour envisager un départ de Greenwood. Un montant important, mais qui ne représenterait pas un bénéfice total pour l’OM puisque 40 % de la future revente doivent être reversés à Manchester United, conformément à l’accord conclu lors du transfert du joueur vers la Canebière.

Du côté de Rome, le dossier devrait véritablement entrer dans une nouvelle phase avec l’arrivée attendue de Tony D’Amico au poste de directeur sportif. Le dirigeant italien, annoncé tout proche d’être intronisé, devrait récupérer personnellement les discussions autour de Greenwood une fois sa nomination officialisée.

Les relations entre l’OM et la Roma sont jugées excellentes

Un élément pourrait faciliter les échanges : les relations entre l’OM et la Roma sont jugées excellentes depuis plusieurs années. Les deux clubs ont déjà collaboré récemment sur différents dossiers et les dirigeants romains espèrent s’appuyer sur cette proximité pour tenter d’ouvrir des discussions dans les prochaines semaines.

Reste désormais à savoir si la Roma sera capable d’aligner les chiffres demandés par Marseille. Car malgré l’intérêt grandissant venu d’Italie, l’OM ne semble pas pressé de vendre et entend bien défendre au maximum la valeur de son attaquant vedette.