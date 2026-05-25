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FRANCE

OM Mercato : Greenwood aurait un pré-accord avec un cador européen et en drague un autre

Par Fabien Chorlet - 25 Mai 2026, 18:40
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Mason Greenwood (OM)

En Turquie, on annonce que l’ailier droit de l’OM, Mason Greenwood, aurait conclu un pré-accord avec Fenerbahçe.

Alors que Mason Greenwood aurait l’intention de poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Marseille la saison prochaine, le club phocéen pourrait malgré tout être tenté de céder son attaquant anglais dès cet été afin de rééquilibrer ses finances.

Il faut dire que l’ancien joueur de Manchester United ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts. Plusieurs cadors européens suivraient attentivement sa situation, notamment la Juventus Turin, l’Atlético Madrid ou encore Fenerbahçe. Des clubs saoudiens seraient également à l’affût dans ce dossier.

Un pré-accord entre Greenwood et Fenerbahçe ?

Et justement, la piste turque pourrait prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines. Selon le journaliste turc, Zafer Ertas, Hakan Safi, candidat à la présidence de Fenerbahçe, disposerait déjà d’un pré-accord avec Mason Greenwood en vue d’une arrivée du joueur à Istanbul lors du prochain mercato estival.

Une information à prendre toutefois avec des pincettes, étant donné que plusieurs sources annoncent ces dernières semaines que Mason Greenwood souhaiterait rester à l’OM ou, en cas de départ, privilégier un championnat qui ne soit pas trop éloigné des cinq grands championnats européens.

Greenwood intéressé par l’AS Roma ?

De son côté, La Gazzetta dello Sport annonce ce lundi que Mason Greenwood aurait fait part à l’AS Roma, par le biais de son père, qu’il voudrait rejoindre le club italien. Le numéro 10 de l’Olympique de Marseille attendait notamment de savoir si les Giallorossi parviendraient à décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

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