Pendant que Christophe Galtier n’a encore rien engagé avec l’OM, l’entourage de Bruno Genesio commence à bouger au LOSC.

Le dossier du futur entraîneur de l’OM continue d’alimenter toutes les spéculations. Annoncé avec insistance ces derniers jours, Christophe Galtier ne serait en réalité pas du tout en contact avec les dirigeants marseillais. Malgré les rumeurs liées à sa situation et à ses passages répétés dans le sud de la France, Onze Mondial affirme qu’aucune discussion n’aurait été engagée entre les deux parties.

Aucune discussion entre Galtier et l’OM ?

En interne, la situation serait claire : Galtier poursuit son engagement avec NEOM et prépare déjà la suite du projet. Un rendez-vous serait même programmé pour évoquer le mercato estival, preuve que son avenir à court terme ne passe pas par l’OM.

Sa présence récente à Marseille n’aurait d’ailleurs aucun lien avec le club. Simple passage personnel dans sa région natale, ce séjour a rapidement été interprété à tort comme un signe de rapprochement, avant d’être amplifié par les réseaux sociaux. Dans les faits, aucun contact n’a été établi entre Galtier et l’OM, ni directement ni indirectement. Une situation qui referme, pour l’instant, la piste menant à l’ancien entraîneur de l’OGC Nice et du LOSC.

L’adjoint de Genesio lui fait faux bond

Pendant ce temps, un autre nom continue de circuler pour le banc olympien : celui de Bruno Genesio. Le coach du LOSC reste une option étudiée en interne, même si son arrivée pourrait s’accompagner de changements dans son staff. Selon Sacha Tavolieri, son adjoint Dimitri Farbos serait lui-même attiré par une carrière de numéro un et aurait déjà été approché par plusieurs clubs, notamment Toulouse FC et le Stade de Reims, avant que certaines pistes ne s’éloignent.

Dans ce scénario, une arrivée de Genesio à l’OM ne s’accompagnerait donc pas automatiquement de son fidèle adjoint, un détail qui pourrait peser dans la réflexion globale de l’OM sur la composition du futur staff. À Marseille, le chantier du banc reste donc totalement ouvert, entre rumeurs, démentis et stratégies encore floues en interne.