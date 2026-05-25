Si l’ASSE pourra compter sur un groupe solide contre l’OGC Nice, les supporters pourraient aussi jouer leur atout à Geoffroy-Guichard mardi en barrage aller (20h45).

Le choc entre l’ASSE et l’OGC Nice s’annonce déjà électrique avant même le coup d’envoi du barrage aller. Programmé mardi soir à Geoffroy-Guichard (20h45), ce rendez-vous crucial pour la montée ou le maintien se jouera dans une ambiance particulière, marquée par une décision forte des autorités.

Les supporters niçois interdits à Geoffroy-Guichard

En effet, les supporters de l’OGC Nice ont été interdits de déplacement par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, sur proposition de la préfecture de la Loire. Une mesure prise dans un contexte tendu autour de certaines rencontres du club azuréen, où plusieurs incidents ont été signalés récemment. Cette décision vise à éviter tout débordement dans une rencontre déjà classée à risque, entre deux équipes sous pression maximale en cette fin de saison. Conséquence directe : le parcage visiteurs sera totalement vide, laissant un vide inhabituel dans le stade mythique de l’ASSE.

Le parcage visiteurs ouvert aux fans de l’ASSE ?

Et ce contexte pourrait profiter à l’ASSE. Selon Le Progrès, le club stéphanois envisagerait même de récupérer ces places initialement réservées aux visiteurs pour les proposer à ses propres supporters. Une idée qui ferait exploser encore davantage l’ambiance dans le Chaudron, mais qui nécessite encore plusieurs validations, notamment de la LFP et du club niçois. Rien n’est donc encore acté, mais l’hypothèse d’un Geoffroy-Guichard encore plus bouillant qu’à l’accoutumée commence sérieusement à prendre forme. Dans ce contexte, l’ASSE pourrait bénéficier d’un soutien populaire encore renforcé pour ce barrage aller déjà capital dans la saison des Verts.