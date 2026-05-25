À LA UNE DU 25 MAI 2026
[12:00]ASSE Mercato : l’OM torpille la succession de Larsonneur, le RC Lens dans la boucle ! 
[11:40]FC Barcelone : Flick attend Mourinho au Real Madrid, le Barça dynamite déjà le mercato ! 
[11:20]ASSE – OGC Nice : pluie de renforts inattendus pour les Verts pour le barrage aller ?
[11:00]PSG Mercato : Luis Enrique craque pour une révélation du RC Lens, 40 M€ sur la table !
[10:40]FC Nantes : Christophe Pélissier déjà au cœur d’une énorme polémique
[10:20]OM : coup dur pour Galtier, ça bouge autour de Genesio !  
[10:00]ASSE – OGC Nice : Puel a déjà semé le chaos chez les Verts 
[09:40]OM : énorme coup de tonnerre pour la vente, Saadé refroidi !
[09:20]PSG Mercato : Kane, Olise, Cherki… Doha a déjà lancé les grandes manoeuvres ! 
[09:00]OM : Lorenzi va récupérer un Mondialiste, les supporters médusés ! 

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – OGC Nice : pluie de renforts inattendus pour les Verts pour le barrage aller ?

Par Bastien Aubert - 25 Mai 2026, 11:20
💬 Commenter
Les supporters de l'ASSE

Si l’ASSE pourra compter sur un groupe solide contre l’OGC Nice, les supporters pourraient aussi jouer leur atout à Geoffroy-Guichard mardi en barrage aller (20h45).

Le choc entre l’ASSE et l’OGC Nice s’annonce déjà électrique avant même le coup d’envoi du barrage aller. Programmé mardi soir à Geoffroy-Guichard (20h45), ce rendez-vous crucial pour la montée ou le maintien se jouera dans une ambiance particulière, marquée par une décision forte des autorités.

Les supporters niçois interdits à Geoffroy-Guichard 

En effet, les supporters de l’OGC Nice ont été interdits de déplacement par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, sur proposition de la préfecture de la Loire. Une mesure prise dans un contexte tendu autour de certaines rencontres du club azuréen, où plusieurs incidents ont été signalés récemment. Cette décision vise à éviter tout débordement dans une rencontre déjà classée à risque, entre deux équipes sous pression maximale en cette fin de saison. Conséquence directe : le parcage visiteurs sera totalement vide, laissant un vide inhabituel dans le stade mythique de l’ASSE.

Le parcage visiteurs ouvert aux fans de l’ASSE ?

Et ce contexte pourrait profiter à l’ASSE. Selon Le Progrès, le club stéphanois envisagerait même de récupérer ces places initialement réservées aux visiteurs pour les proposer à ses propres supporters. Une idée qui ferait exploser encore davantage l’ambiance dans le Chaudron, mais qui nécessite encore plusieurs validations, notamment de la LFP et du club niçois. Rien n’est donc encore acté, mais l’hypothèse d’un Geoffroy-Guichard encore plus bouillant qu’à l’accoutumée commence sérieusement à prendre forme. Dans ce contexte, l’ASSE pourrait bénéficier d’un soutien populaire encore renforcé pour ce barrage aller déjà capital dans la saison des Verts.

ASSEOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : ASSE, OGC Nice