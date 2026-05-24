À deux jours du barrage aller de Ligue 1 entre l’ASSE et l’OGC Nice, le Gym a pris les devants pour brandir une menace auprès de la LFP.

L’ambiance est déjà électrique avant le barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice, programmé mardi soir à Geoffroy-Guichard. Alors que cette double confrontation s’annonce capitale pour l’avenir des deux clubs, le Gym a choisi de hausser publiquement le ton face à la Ligue.

Selon Nice-Matin, les dirigeants niçois ont adressé un courrier recommandé à Vincent Labrune afin de dénoncer la programmation des barrages Ligue 1-Ligue 2, maintenue malgré la fenêtre internationale imposée par la FIFA pour la Coupe du Monde 2026.

L’OGC Nice dénonce une situation « extrême »

Dans cette lettre signée par Maurice Cohen, vice-président délégué du club, l’OGC Nice estime se retrouver dans une « position d’extrême difficulté sportive, organisationnelle et économique ». Les Aiglons reprochent notamment à la LFP d’avoir maintenu ce calendrier malgré les risques de départs internationaux à un moment aussi crucial de la saison.

Le Gym évoque même des « conséquences particulièrement graves et manifestement préjudiciables » pour le club azuréen. Surtout, Nice prévient qu’il « se réserve expressément le droit d’engager toute procédure utile » si certains joueurs venaient à manquer cette double confrontation décisive face aux Verts.

Plusieurs cadres menacés d’absence

En interne, l’inquiétude reste forte concernant plusieurs internationaux potentiellement absents pour ces barrages sous haute tension. Si les dossiers d’Elye Wahi, d’Antoine Mendy et de Yevhann Diouf pourraient évoluer favorablement, l’incertitude demeure importante autour d’Hicham Boudaoui, Kojo Peprah Oppong et Ali Abdi.

Une situation qui agace profondément les dirigeants niçois, persuadés d’être pénalisés au pire moment de la saison. À quelques heures d’un rendez-vous capital pour le maintien, cette sortie musclée ajoute encore un peu plus de pression autour de cette affiche déjà brûlante. Du côté de l’ASSE, cette polémique est forcément observée avec attention. Les Verts savent désormais que le climat autour de ce barrage pourrait rapidement devenir explosif, bien avant le coup d’envoi.