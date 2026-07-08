OM : Grégory Lorenzi va passer devant la justice !

À peine arrivé dans le projet marseillais, Grégory Lorenzi se retrouve déjà au cœur d’un dossier explosif. Alors que le futur directeur sportif de l’OM a finalement choisi Marseille, son volte-face ne passe pas du tout du côté de l’OGC Nice. Le club azuréen a décidé de contre-attaquer devant la justice.

Nice ne digère pas le choix de Lorenzi

Le dossier Grégory Lorenzi prend une tournure judiciaire. Selon les informations exclusives d’Adrien Pittore, l’OGC Nice a décidé d’assigner l’ancien dirigeant du Stade Brestois aux prud’hommes après son choix de rejoindre l’Olympique de Marseille.

Chez les Rouge et Noir, la pilule ne passe clairement pas. Nice estime avoir eu un accord avec Grégory Lorenzi avant que celui-ci ne change finalement de direction pour s’engager dans le projet marseillais.

Un revirement qui a provoqué une forte tension en coulisses, au point de pousser le club niçois à engager une procédure.

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💣 💥 BOMBE Gregory Lorenzi est assigné aux prud'homme par L'OGC Nice. Le passage sera fait en septembre prochain. "Le Club souhaite se faire respecter." (conférence de presse OGC Nice) pic.twitter.com/hbsORmMBmP — Adrien Pittore (@adrien_pittore) July 8, 2026

L’OGC Nice veut faire respecter son accord

D’après les éléments révélés, l’OGC Nice souhaite faire valoir l’accord qui aurait été trouvé avec Grégory Lorenzi avant son arrivée à l’OM. Le club azuréen considère visiblement que ce volte-face lui porte préjudice.

En conférence de presse, le message niçois a été clair : « Le club souhaite se faire respecter. »

Une phrase lourde de sens, qui confirme que Nice ne compte pas laisser cette affaire se régler dans le silence. Le passage devant les prud’hommes est attendu en septembre prochain, ce qui pourrait maintenir ce dossier brûlant encore plusieurs semaines.

Un début agité pour Lorenzi à Marseille

Pour l’OM, cette affaire tombe dans un contexte déjà très intense. Grégory Lorenzi arrive avec un rôle central dans la reconstruction sportive du club marseillais. Son travail doit permettre de structurer le mercato, d’accompagner Bruno Genesio et de remettre de l’ordre dans un projet olympien sous pression.

Mais avant même de pouvoir pleinement se concentrer sur Marseille, le dirigeant va devoir composer avec cette procédure lancée par l’OGC Nice.

Sportivement, cela ne remet pas forcément en cause son arrivée à l’OM. Mais médiatiquement, le dossier est loin d’être anodin. Il ajoute une pression supplémentaire autour d’un homme attendu au tournant par les supporters marseillais.

Une affaire qui promet de faire du bruit

Le conflit entre Nice et Grégory Lorenzi pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons extra-sportifs de l’été. Entre l’OM, qui a réussi à attirer un dirigeant très courtisé, et l’OGC Nice, qui estime avoir été lésé, les positions semblent déjà bien tranchées.

Reste désormais à savoir jusqu’où ira la procédure et quelles conséquences elle pourrait avoir. Nice veut faire respecter ce qu’il estime être un engagement. Marseille, de son côté, espère sûrement que ce dossier ne viendra pas parasiter la mise en place de son nouveau projet sportif.

Une chose est sûre : l’arrivée de Grégory Lorenzi à l’OM ne passe pas inaperçue. Et cette fois, ce n’est pas seulement sur le terrain du mercato que la bataille va se jouer, mais aussi devant la justice.