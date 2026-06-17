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FRANCE

FC Nantes, RC Lens : Pantaloni officialise son nouveau club

Par Bastien Aubert - 17 Juin 2026, 17:45
Olivier Pantaloni

Courtisé cet été par le FC Nantes puis le RC Lens, Olivier Pantaloni a finalement posé ses valises du côté de l’OGC Nice.

Le suspense est terminé. Libre de choisir son prochain défi après avoir suscité l’intérêt de plusieurs clubs français, Olivier Pantaloni a finalement pris sa décision. Un temps évoqué du côté du FC Nantes puis du RC Lens, l’entraîneur expérimenté ne rejoindra ni la Beaujoire ni Bollaert cet été. C’est finalement à l’OGC Nice que l’ancien coach du FC Lorient poursuivra sa carrière.

Un retour symbolique pour Pantaloni

Cette nomination possède une forte dimension émotionnelle pour Olivier Pantaloni. Plus de quatre décennies après son passage sous les couleurs niçoises, le technicien retrouve en effet un club qui a marqué le début de son parcours dans le football professionnel. Au sein de l’organigramme du Gym, il succède à Claude Puel et apportera toute son expérience accumulée au fil des années sur les bancs français. Pour l’OGC Nice, ce choix s’inscrit dans une volonté de s’appuyer sur un homme reconnu pour sa connaissance du football français et sa capacité à construire des projets durables.

Le FC Nantes et le RC Lens avaient étudié son profil

Ces dernières semaines, le nom d’Olivier Pantaloni avait pourtant circulé avec insistance dans plusieurs clubs. Son expérience et son profil avaient notamment retenu l’attention du FC Nantes et du RC Lens.

Finalement, aucune de ces pistes n’a abouti et l’entraîneur a privilégié le projet niçois. Olivier Pantaloni va désormais découvrir un nouvel environnement avec des ambitions importantes. À 41 ans de son premier passage au Gym, la boucle est donc en partie bouclée. 

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