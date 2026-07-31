La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Identifié par les datas comme le latéral gauche idéal pour le FC Nantes, Ghislain Konan (30 ans) n’a quasiment aucune chance de signer chez les Canaris.

Le FC Nantes poursuit sa réflexion pour renforcer son effectif lors de ce mercato estival. À la recherche d’un latéral gauche capable de répondre aux exigences de Michel Der Zakarian, les Canaris auraient identifié un profil particulièrement intéressant grâce aux outils de data. Selon DataScout, Ghislain Konan serait le latéral gauche idéal pour le FC Nantes. Mais entre la théorie et la réalité du marché, l’écart semble important.

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Konan, libre après son aventure au Portugal

À 30 ans, Ghislain Konan se retrouve libre de tout contrat après avoir mis un terme à son aventure avec Gil Vicente. Champion d’Afrique en 2023 avec la Côte d’Ivoire et déjà bien connu du football français, l’ancien joueur du Stade de Reims possède un profil expérimenté qui pourrait correspondre aux besoins nantais. Son expérience de la Ligue 1, sa solidité défensive et sa capacité à apporter dans son couloir en feraient une option particulièrement cohérente pour le FC Nantes. Mais son statut de joueur libre attire de nombreux prétendants.

Selon Africafoot, plusieurs clubs turcs auraient déjà pris des renseignements auprès de l’entourage du défenseur. Besiktas et Fenerbahçe suivraient la situation de près, tout comme Konyaspor. La Süper Lig pourrait donc représenter une destination sérieuse pour l’international ivoirien. La concurrence ne s’arrêterait toutefois pas aux frontières turques. Hoffenheim aurait également manifesté son intérêt il y a quelques semaines, preuve que le profil de Konan reste apprécié sur le marché européen.

L’Arabie saoudite entre dans la course

Le Neom SC aurait également décidé d’avancer ses pions. Le club saoudien souhaiterait attirer Ghislain Konan en mettant en avant des arguments financiers particulièrement importants. Une offre difficile à concurrencer pour le FC Nantes, qui ne dispose pas des mêmes moyens économiques. Le projet sportif pourrait rester un élément essentiel pour le joueur, notamment afin de conserver sa place au sein de la sélection ivoirienne. Mais l’aspect financier devrait également peser dans sa décision. Une autre destination plus inattendue serait également apparue dans le dossier. Le FC Machida Zelvia, au Japon, souhaiterait recruter Ghislain Konan afin d’apporter davantage d’expérience internationale à son effectif.

L’ancien Rémois disposerait donc d’un choix particulièrement large : poursuivre en Europe, découvrir le Moyen-Orient ou tenter une nouvelle aventure en Asie. Pour le FC Nantes, le constat semble désormais clair. Même si les données identifient Ghislain Konan comme un profil parfaitement adapté aux besoins de Michel Der Zakarian, la concurrence internationale pourrait rendre son arrivée très difficile. Le joueur devrait prendre le temps d’étudier les différentes propositions avant de choisir sa prochaine destination. Les Canaris pourraient donc devoir se tourner vers une autre piste pour renforcer leur côté gauche.