OM Mercato : Lorenzi de plus en plus refroidi pour la piste Todibo ?

L’OM étudie bien la possibilité d’attirer Jean-Clair Todibo, mais l’opération s’annonce particulièrement complexe.

Le nom de Jean-Clair Todibo circule de plus en plus à l’OM pour renforcer la défense. Si nous avons relayé plus tôt ce vendredi qu’une manne financière inattendue pourrait permettre au club phocéen de mieux recruter au mercato, La Minute OM nuance un peu la piste. En effet, l’intérêt olympien est bien réel, mais la venue de l’international français reste jugée difficile en interne en raison des finances du club et, surtout, de ses émoluments.

Avant d’avancer concrètement sur ce dossier, l’OM doit donc enregistrer plusieurs départs. Mais cela ne pourrait même pas suffire. La direction phocéenne cherche également le montage susceptible de rendre l’opération réalisable alors que la reprise du championnat approche.

Un prêt dépendant de West Ham

La solution privilégiée par Marseille pourrait prendre la forme d’un prêt. L’Équipe a précisé toutefois que West Ham devrait alors conserver une grande partie du salaire de Todibo, une condition indispensable pour permettre à l’OM de passer à l’action.

L’OM envisage un prêt pour Jean-Clair Todibo. L’opération nécessiterait que West Ham prenne en charge une grande partie de son salaire. — @ActuL1_ https://x.com/ActuL1_/status/2083085253644812657

De son côté, La Tribune OM a indiqué que les Hammers ne retiendraient pas le défenseur en cas d’offre correcte. Le club londonien serait ouvert à un prêt, même s’il privilégierait une vente. Naples fait également partie des formations intéressées.

Une valeur en baisse depuis Nice

Âgé de 26 ans, Todibo reste un élément coté sur le marché. Sa valeur est estimée à 22 M€ par Transfermarkt, contre 35 M€ au plus haut de son passage à l’OGC Nice, en décembre 2023.

Après ses débuts à Toulouse et un passage au FC Barcelone, l’international français avait surtout pris une nouvelle dimension sur la Côte d’Azur. Ses performances avec les Aiglons lui avaient permis de s’installer parmi les défenseurs les plus suivis de Ligue 1.

Le dossier reste donc suspendu aux mouvements dans le sens des départs. Sans baisse de la masse salariale ni effort important de West Ham, l’OM aura du mal à finaliser cette piste. Les prochaines ventes marseillaises pourraient déterminer si Todibo devient une véritable priorité ou reste une opportunité trop coûteuse.