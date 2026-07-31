Dans le viseur de l’OM et du Stade Rennais au mercato, Martin Terrier (Leverkusen, 29 ans) voit son avenir se préciser cet été.

Le dossier Martin Terrier connaît un nouveau rebondissement. Alors que l’attaquant du Bayer Leverkusen était annoncé comme une cible possible de l’OM et du Stade Rennais, son avenir semble désormais beaucoup moins évident. À 29 ans, l’ancien Rennais garde pourtant une belle cote en France. Son profil plaît toujours : polyvalence offensive, expérience du haut niveau et capacité à faire des différences dans les derniers mètres mais l’OM pourrait finalement devoir abandonner cette piste.

L’OM freiné par sa nouvelle politique salariale

Le principal problème pour Marseille ne serait pas sportif, mais financier. Selon L’Équipe, Frank McCourt aurait décidé de confier à l’agence Unique Sports Group la gestion des opérations de vente et de recrutement avec une ligne directrice stricte. L’objectif serait de limiter les futurs salaires des recrues. L’OM ne souhaiterait ainsi pas dépasser les 100 000 euros brut mensuels pour ses nouveaux joueurs, avec seulement quelques exceptions pouvant atteindre environ 150 000 euros brut mensuels. Une stratégie qui réduit forcément le champ des possibilités. Et certains dossiers ambitieux pourraient en faire les frais.

Cette nouvelle politique pourrait notamment compliquer les discussions avec des profils comme Martin Terrier. L’ailier français possède un salaire et des prétentions qui pourraient dépasser les nouveaux standards fixés par la direction olympienne. Alors que l’OM doit encore renforcer plusieurs secteurs, notamment au milieu de terrain, le club pourrait privilégier d’autres profils plus accessibles financièrement. La piste menant à Terrier serait donc fortement refroidie. Même constat pour d’autres joueurs offensifs suivis par Marseille, comme l’Égyptien Haissem Hassan.

Terrier répond aux rumeurs à sa manière

Le Stade Rennais reste également associé au dossier. Terrier connaît parfaitement le club breton, où il a réalisé ses meilleures saisons. Sous le maillot rennais, il avait affiché des statistiques impressionnantes avec 51 buts et 24 passes décisives en 141 rencontres. Un retour en Bretagne pourrait donc avoir du sens sportivement. Mais pour l’heure, aucune avancée concrète n’a été officialisée. Malgré les nombreuses rumeurs autour de son avenir, Martin Terrier reste concentré sur sa préparation avec le Bayer Leverkusen.

Après plusieurs blessures qui ont perturbé son passage en Allemagne, certains observateurs estimaient que l’attaquant avait perdu de son niveau. Une critique fermement contestée par Mohamed Toubache-Ter : « Il est en Allemagne et les tests physiques ont été monstrueux… n’en déplaise à ceux qui disent qu’il est à la ramasse ! » Un message clair : Terrier serait toujours au niveau physiquement et prêt à rebondir. Sous contrat avec le Bayer Leverkusen, Martin Terrier n’a pas encore tranché pour la suite. Un retour en Ligue 1 reste possible mais toutes les conditions devront être réunies. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas.