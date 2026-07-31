Si l’OM devrait se séparer de Geronimo Rulli et de Jeffrey De Lange, un gardien de la Coupe du Monde 2026 pourrait arriver au mercato.

L’OM pourrait vivre une importante révolution au poste de gardien de but. Gerónimo Rulli et Jeffrey De Lange seraient susceptibles de quitter le club durant ce mercato estival, obligeant les dirigeants marseillais à étudier plusieurs pistes pour reconstruire leur hiérarchie.

L’OM sur Orlando Gill ?

Un nom inattendu vient désormais d’apparaître : celui d’Orlando Gill. Le gardien paraguayen s’est fait remarquer lors de la Coupe du Monde 2026 et pourrait représenter une opportunité intéressante pour l’OM. C’est Mohamed Toubache-Ter qui a évoqué le nom du portier pour le club marseillais : « Que Marseille aille sur Orlando Gill. » Une phrase courte, mais qui a rapidement alimenté les discussions autour du mercato olympien.

Aucune négociation entre l’OM et le gardien paraguayen n’a toutefois été confirmée à ce stade. Il s’agit pour l’instant d’une suggestion ou d’une piste évoquée par l’insider, et non d’un transfert déjà engagé. Mais le profil du joueur pourrait correspondre à la nouvelle situation qui se dessine dans les buts marseillais.

Orlando Gill a profité de la Coupe du Monde 2026 pour se faire connaître sur la scène internationale. Le gardien paraguayen a réalisé un tournoi solide et se s’est illustré lors du parcours de sa sélection. Il est notamment resté dans les mémoires pour un épisode particulier impliquant Kylian Mbappé.

Après la victoire de l’équipe de France face au Paraguay en quarts de finale (1-0), le capitaine des Bleus aurait refusé de lui serrer la main. Une séquence qui a fait beaucoup parler et qui a contribué à rendre le gardien paraguayen encore plus identifiable auprès du grand public.

Une révélation de la Coupe du Monde

Mais l’OM ne serait pas le seul club à avoir été associé au joueur. Selon Sébastien Vidal, Manchester United se serait renseigné sur Orlando Gill après ses performances au Mondial : « Manchester United s’est renseigné sur Orlando Gill, le gardien paraguayen révélé lors de la Coupe du monde, selon son agent Mario Jara. » Les Red Devils auraient toutefois perdu du terrain dans ce dossier. Le transfert du gardien serait désormais en bonne voie, avec deux offres concrètes déjà présentes sur la table. Une concurrence qui pourrait compliquer les ambitions marseillaises si l’OM décidait réellement de passer à l’action.

La situation des gardiens pourrait rapidement devenir une priorité pour la direction olympienne. Le possible départ de Gerónimo Rulli ouvrirait une place importante dans l’effectif, tandis que l’avenir de Jeffrey De Lange reste également incertain. Orlando Gill pourrait alors représenter un profil intéressant : un gardien révélé au plus haut niveau international, encore en pleine progression et susceptible d’apporter une nouvelle dynamique. Mais pour l’instant, aucun contact concret avec l’OM n’a été confirmé. Le club marseillais devra surtout composer avec les deux offres déjà évoquées et avec l’intérêt récent de Manchester United. La piste reste donc à surveiller, mais elle pourrait rapidement prendre de l’ampleur si Marseille accélère dans la recherche d’un nouveau numéro 1.