RC Lens Mercato : pluie de bonnes nouvelles pour Titraoui !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Proche de s’engager au RC Lens sur ce mercato estival, Yassine Titraoui (23 ans) offre un panel de qualités qui devraient fonctionner à Bollaert.

Le RC Lens pourrait bientôt boucler l’arrivée de Yassine Titraoui. À 23 ans, le milieu de terrain du Sporting de Charleroi se rapproche des Sang et Or et son profil semble déjà faire l’unanimité auprès des observateurs du football belge.

Alors que certaines interrogations ont récemment été évoquées autour de son entourage, les qualités humaines et sportives du joueur sont désormais mises en avant. Pour Samir Djabali, le projet lensois représente même la meilleure opportunité possible pour l’international algérien.

« Le meilleur projet »

Fin connaisseur du football belge, Samir Djabali estime que le RC Lens offre à Titraoui un environnement idéal pour poursuivre sa progression : « Dans toutes les opportunités qu’il pouvait avoir, c’est le meilleur projet, un club qui te donne de la confiance, qui joue la LDC, qui ne se trompe pas beaucoup sur ce genre de recrue. » Le journaliste souligne notamment la capacité du club artésien à détecter des profils prometteurs et à les faire progresser.

Le RC Lens a souvent réussi à valoriser des joueurs recrutés dans des championnats étrangers avant de leur permettre de franchir un nouveau cap. Au-delà de ses qualités techniques, Titraoui serait également reconnu pour son sérieux et son investissement : « C’est un joueur exemplaire dans l’état d’esprit et un gros travailleur, un passionné de foot. Bravo le RC Lens. »

Des caractéristiques qui pourraient parfaitement correspondre aux exigences du club et à l’identité des Sang et Or. Le milieu de 23 ans devrait ainsi arriver avec une forte envie de progresser et de s’imposer dans un championnat plus relevé.

Un profil taillé pour Bollaert ?

Avec son volume de jeu, son activité et sa capacité à travailler pour le collectif, Yassine Titraoui pourrait rapidement trouver sa place dans le système lensois. Le contexte semble également favorable. Le joueur serait séduit par le projet et le RC Lens lui offrirait la possibilité de découvrir la Ligue des champions.

Pour Djabali, l’association entre le joueur et le club apparaît donc particulièrement cohérente. Si les dernières étapes du transfert se déroulent comme prévu, le RC Lens pourrait réaliser un nouveau coup intéressant sur le marché belge. L’arrivée de Titraoui n’est pas encore officialisée, mais les premiers échos sont déjà très encourageants pour les supporters lensois.