RC Lens : nouveau coup dur pour Baidoo après sa blessure

Touché à la cuisse lors du match amical entre le RC Lens et Charleroi et absent trois mois, Samson Baidoo traverse une nouvelle épreuve difficile.

Le début de préparation du RC Lens a pris une mauvaise tournure avec la blessure de Samson Baidoo face à Charleroi. Alors qu’il espérait retrouver pleinement ses sensations après une saison déjà marquée par des pépins physiques, le défenseur autrichien a de nouveau été stoppé dans son élan.

Lors de la rencontre amicale il y a quelques jours face au Sporting Charleroi, conclue sur un score de 2-2, Samson Baidoo a dû quitter ses partenaires après avoir ressenti une douleur à la cuisse. Le joueur de 22 ans a rapidement compris que la situation pouvait être sérieuse et a été remplacé en fin de rencontre.

Son entraîneur Dino Toppmöller a confirmé l’absence de son défenseur pour trois longs mois au total. Cette nouvelle alerte est forcément difficile à encaisser pour l’international autrichien. La saison précédente avait déjà été compliquée sur le plan physique, avec plusieurs absences liées notamment à des problèmes aux ischios.

Un soutien attendu après des critiques difficiles à vivre

Au-delà de la blessure sportive, Samson Baidoo aurait également été touché par les réactions négatives apparues sur les réseaux sociaux. Alors qu’un joueur blessé traverse déjà une période de doute, certaines critiques et insultes auraient pris une ampleur difficile à supporter.

Face à cette situation, le défenseur lensois a choisi de se mettre en retrait en désactivant temporairement son compte Instagram. Une décision qui illustre le poids que peuvent parfois représenter les réseaux sociaux pour les sportifs, notamment dans les moments où la confiance est fragilisée.

Pour un joueur qui avait rapidement séduit depuis son arrivée à Lens grâce à ses qualités physiques et son assurance défensive, cette période représente un véritable défi mental.

Le RC Lens espère rapidement retrouver son roc défensif

Recruté pour renforcer l’axe de la défense lensoise, Samson Baidoo était considéré comme un élément important du projet sang et or. Sa nouvelle longue absence est évidemment un coup dur pour Dino Toppmöller, qui comptait sur lui pour préparer la nouvelle saison dans les meilleures conditions.

Désormais, l’objectif est clair : accompagner le joueur dans son retour et lui permettre de retrouver progressivement le terrain. Car derrière le footballeur, il y a aussi un homme qui traverse une période compliquée. Et dans ce genre de moment, le soutien doit souvent prendre le dessus sur les critiques.