RC Lens : Pierre Sage menace encore le mercato des Sang et Or !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Fraîchement arrivé à Crystal Palace, Pierre Sage pourrait profiter du mercato estival pour retrouver certains de ses anciens joueurs du RC Lens. Deux profils lensois seraient notamment suivis par le club anglais : Ismaëlo Ganiou et Mamadou Sangaré.

Sage ne ferme aucune porte à Crystal Palace

Pierre Sage pourrait bientôt retrouver quelques visages familiers en Premier League. Interrogé par L’Équipe sur la possibilité de voir des joueurs du RC Lens le rejoindre à Crystal Palace, le technicien français a assuré qu’aucun transfert n’était encore programmé, sans pour autant écarter cette hypothèse.

« Pour l’instant, aucune », a-t-il répondu au sujet d’éventuelles recrues en provenance du club artésien. Une réponse qui laisse entendre que la situation pourrait encore évoluer au cours du mercato.

L’ancien entraîneur lensois a également tenu à couper court aux spéculations concernant Mamadou Sangaré, absent lors du dernier match amical du Racing. Pierre Sage a assuré que cette absence n’avait « rien à voir avec nous ».

Ganiou et Sangaré dans le viseur des Eagles

D’après les informations de L’Équipe, Crystal Palace surveillerait pourtant attentivement deux joueurs du RC Lens. Le premier serait Ismaëlo Ganiou, dont les performances défensives auraient retenu l’attention des dirigeants londoniens.

Le second profil étudié serait celui de Mamadou Sangaré. Le milieu de terrain possède l’impact physique et les qualités techniques susceptibles de lui permettre de s’adapter rapidement aux exigences de la Premier League.

Auteurs d’une saison convaincante sous le maillot sang et or, les deux joueurs font partie des Lensois susceptibles de quitter l’Artois cet été. Leur connaissance des méthodes de Pierre Sage pourrait également faciliter une éventuelle adaptation à Crystal Palace.

Brentford en avance pour Mamadou Sangaré

Crystal Palace ne serait toutefois pas seul sur le dossier Sangaré. À ce stade, le milieu lensois serait même davantage susceptible de rejoindre Brentford, qui semble disposer d’une longueur d’avance.

La situation pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines. Pierre Sage n’a publiquement réclamé aucune arrivée en provenance de Lens, mais il n’a pas non plus définitivement fermé la porte. Un possible rapprochement avec Ganiou ou Sangaré sera donc à surveiller jusqu’à la fermeture du marché des transferts.