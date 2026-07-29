ASSE : la FIFA valide une bonne nouvelle pour les Verts !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le prêt d’Axel Dodote au Pau FC n’est désormais plus menacé. Le club béarnais a annoncé que la FIFA avait levé son interdiction de recrutement, permettant au jeune joueur de l’AS Saint-Étienne d’intégrer officiellement son nouvel effectif.

La FIFA débloque le mercato du Pau FC

C’est une décision particulièrement attendue du côté de Pau, mais également dans le Forez. Ce mardi, le club béarnais a annoncé sur son compte X que la FIFA avait levé l’interdiction de recrutement qui le frappait depuis plusieurs semaines.

Le Pau FC peut ainsi reprendre normalement son mercato et enregistrer ses nouvelles recrues. Dans son communiqué officiel, le pensionnaire de Ligue 2 s’est réjoui de pouvoir poursuivre son recrutement « dans les meilleures conditions, conformément à ses ambitions sportives ».

Cette annonce met notamment fin aux interrogations concernant Axel Dodote. L’ASSE avait officialisé le prêt de son jeune joueur à Pau, mais la sanction administrative prononcée par la FIFA faisait planer un doute sur la possibilité d’enregistrer définitivement son arrivée.

Le prêt d’Axel Dodote définitivement validé

La situation est désormais totalement débloquée. Axel Dodote va pouvoir être officiellement enregistré par le Pau FC et intégrer pleinement l’effectif béarnais pour la nouvelle saison.

Une excellente nouvelle pour le jeune Stéphanois, qui va pouvoir se concentrer sur son adaptation et tenter d’obtenir un temps de jeu régulier en Ligue 2. L’objectif de ce prêt sera de poursuivre sa progression avant de revenir dans le Forez avec davantage d’expérience.

Pour l’ASSE, cette décision permet également de clôturer un dossier qui aurait pu devenir problématique. Les dirigeants stéphanois n’auront pas besoin de chercher une nouvelle porte de sortie à leur joueur.

Pau poursuit son combat devant le TAS

Même si son interdiction de recrutement a été levée, le Pau FC ne compte pas abandonner ses démarches. Le club a annoncé qu’il allait poursuivre la procédure devant le Tribunal arbitral du sport afin de faire reconnaître sa bonne foi et de démontrer qu’il ne porte aucune responsabilité dans cette affaire.

Les dirigeants palois ont également remercié toutes les personnes ayant témoigné leur confiance et leur soutien durant cette période d’incertitude.

Le Pau FC peut maintenant se concentrer pleinement sur ses objectifs sportifs. Axel Dodote, de son côté, est enfin fixé : son prêt n’est plus menacé et son aventure béarnaise peut officiellement commencer.