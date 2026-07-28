ASSE : double rebondissement pour le match amical contre Lausanne-Sport !

La rencontre amicale entre l’ASSE et Lausanne-Sport a été chamboulée en raison de la canicule.

Pour son quatrième match de préparation de l’intersaison, l’AS Saint-Étienne affrontera ce mercredi le club suisse de Lausanne-Sport. En raison de la canicule, ce match amical entre les Verts et les Lausannois se disputera finalement sur le terrain d’entraînement où les Stéphanois effectuent actuellement leur stage à Divonne-les-Bains et à huis clos, comme annoncé ce mardi par le club du Forez. Le coup d’envoi sera, lui, donné à 18h.

Le communiqué de l’ASSE

« Suite aux conséquences de la canicule sur les pelouses en France, l’ASSE affrontera Lausanne-Sport sur son terrain d’entraînement à Divonne-les-Bains et à huis clos. Après avoir tenté de disputer sa rencontre de préparation face à Lausanne-Sport dans un stade permettant d’accueillir du public et de diffuser la rencontre sur ses différents canaux, l’AS Saint-Étienne regrette d’annoncer que cette opposition se déroulera finalement à huis clos et sur son terrain d’entraînement à Divonne-les-Bains, où la mise en place d’une diffusion sera impossible. Cette partie sera toutefois à suivre en tweets, puis par le biais d’un compte rendu. Les buts de la partie seront également à découvrir en replay durant la rencontre qui débutera à 18h », peut-on lire sur le communiqué du club stéphanois.