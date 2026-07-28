OM : Genesio dévoile une priorité Mercato et tranche pour Paixão et Gouiri

Bruno Genesio a profité de son point presse pour faire le point sur le mercato estival de l’OM et évoquer plusieurs dossiers chauds.

En pleine préparation, Bruno Genesio a donné ce mardi en fin de matinée un point presse en bord de terrain avant le début de l’entraînement. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille a balayé l’actualité du club phocéen, faisant notamment le point sur la préparation de son équipe. « L’effectif n’est pas complètement constitué. On a encore du temps dans cette préparation. Après le premier match de Ligue 1, il va y avoir encore des choses à améliorer. »

Genesio fait plusieurs annonces mercato

Bruno Genesio s’est également exprimé sur le mercato estival, dévoilant l’une des priorités du club dans le sens des arrivées. « Certains besoins sont clairement identifiés. Le poste de latéral droit fait partie des priorités. Cette période est particulière avec la Coupe du monde et de nombreux joueurs attendent encore que leur situation se décante dans leur club. »

Interrogé ensuite sur Igor Paixão et Amine Gouiri, l’ancien entraîneur du LOSC a réaffirmé sa volonté de conserver les deux joueurs. « Je serais très heureux de pouvoir compter sur Igor, Amine et l’ensemble des joueurs de qualité qui composent cet effectif. »