RC Lens Mercato : Leca a fait une offre pour une piste de l’OM

Également ciblé par l’OM, Haissem Hassan (Oviedo) aurait fait l’objet d’une première offre du RC Lens.

Révélation de la Coupe du monde 2026, avec en point d’orgue sa prestation XXL contre l’Argentine (3-2) en huitième de finale, Haissem Hassan a été annoncé il y a quelques semaines dans le viseur de l’Olympique de Marseille.

Le RC Lens fait une entrée fracassante dans le dossier Haissem Hassan

En plus de l’OM, un autre cador de Ligue 1 serait intéressé par l’ailier droit d’Oviedo. Il s’agit du RC Lens. À tel point que le club artésien aurait formulé une offre de 7,5 millions d’euros à Oviedo pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Châteauroux, selon les informations du journaliste espagnol Juan Velázquez. Une proposition repoussée ce lundi matin par le club espagnol.

Les dirigeants d’Oviedo auraient signifié à leurs homologues lensois qu’ils devraient payer le montant de sa clause libératoire, fixée à 12 millions d’euros, s’ils veulent vraiment recruter l’international égyptien. Le RC Lens, tout comme l’Olympique de Marseille, sont donc désormais fixés sur les exigences du club espagnol pour Haissem Hassan.