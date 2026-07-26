La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Attaquant du Bayer Leverkusen, Martin Terrier (29 ans) est courtisé en Ligue 1 en ce mercato estival.

Martin Terrier (29 ans) vers un retour au Stade Rennais ? Si les supporters du club breton diraient oui, il s’agirait d’un dossier dans lequel Estéban Lepaul (26 ans) pourrait avoir son importance.

Terrier grand ami de Lepaul ?

Toujours sous contrat avec le Bayer Leverkusen, l’ancien Rennais fait partie des profils suivis par plusieurs écuries françaises, dont l’OM et le LOSC.

Selon SalmaSRFC35, généralement bien renseigné sur l’actualité du Stade Rennais, plusieurs éléments jouent en faveur d’un retour de Martin Terrier en Bretagne : « Pour raisons familiales, Terrier aimerait revenir à Rennes. Terrier connaît Loïc Désiré (Strasbourg) et a une bonne relation avec Estéban Lepaul. Suffisant pour trouver un accord ? Pour le moment il faut d’abord vendre. Sa compagne ne serait pas insensible à un retour en Bretagne. »

Un atout supplémentaire au Stade Rennais

En pleine réussite depuis son arrivée au Stade Rennais, Estéban Lepaul pourrait donc peser dans la réflexion de Martin Terrier. Les deux joueurs entretiennent une bonne relation, un élément qui pourrait faciliter une éventuelle arrivée. Le principal obstacle reste toutefois économique. Avant d’envisager un retour de l’ancien international français, le Stade Rennais devra d’abord dégraisser son effectif afin de libérer de la place et de la marge financière.

Pendant ce temps, l’OM et le LOSC continuent de suivre la situation de près. Les deux clubs apprécient le profil polyvalent de Martin Terrier, capable d’évoluer aussi bien sur un côté qu’en pointe. Reste désormais à savoir si l’envie de retrouver la Bretagne prendra le dessus sur les autres opportunités qui pourraient s’offrir à l’ancien Rennais d’ici la fin du mercato.