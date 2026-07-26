À LA UNE DU 26 JUIL 2026
[23:30]FC Barcelone : Flick réserve une énorme surprise à Koundé à son retour
[23:00]Stade Rennais Mercato : un nouveau chouchou de Franck Haise affole l’Europe ! 
[22:30]OM : coup de tonnerre pour Habib Beye !
[22:00]ASSE, FC Nantes Mercato : les Verts et les Canaris s’opposent déjà en L2
[21:30]OM, Stade Rennais, LOSC Mercato : Lepaul peut faire basculer le dossier Terrier ! 
[21:00]PSG : une star XXL rejoint les rangs parisiens ! 
[20:30]OM : après Nice, une annonce rassurante est tombée pour le mercato 
[20:00]ASSE : Catho reproduit une erreur fatale à Horneland avec les Verts 
[19:30]OM Mercato : la signature d’un ex du FC Barcelone validée à Marseille ! 
[19:00]FC Nantes : déjà la fin de la lune de miel entre les Kita et Der Zakarian ?

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, Stade Rennais, LOSC Mercato : Lepaul peut faire basculer le dossier Terrier ! 

Par Bastien Aubert - 26 Juil 2026, 21:30
Martin Terrier sous les couleurs du Bayer Leverkusen
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Attaquant du Bayer Leverkusen, Martin Terrier (29 ans) est courtisé en Ligue 1 en ce mercato estival. 

Martin Terrier (29 ans) vers un retour au Stade Rennais ? Si les supporters du club breton diraient oui, il s’agirait d’un dossier dans lequel Estéban Lepaul (26 ans) pourrait avoir son importance. 

Terrier grand ami de Lepaul ?

Toujours sous contrat avec le Bayer Leverkusen, l’ancien Rennais fait partie des profils suivis par plusieurs écuries françaises, dont l’OM et le LOSC.

Selon SalmaSRFC35, généralement bien renseigné sur l’actualité du Stade Rennais, plusieurs éléments jouent en faveur d’un retour de Martin Terrier en Bretagne : « Pour raisons familiales, Terrier aimerait revenir à Rennes. Terrier connaît Loïc Désiré (Strasbourg) et a une bonne relation avec Estéban Lepaul. Suffisant pour trouver un accord ? Pour le moment il faut d’abord vendre. Sa compagne ne serait pas insensible à un retour en Bretagne. »

Un atout supplémentaire au Stade Rennais 

En pleine réussite depuis son arrivée au Stade Rennais, Estéban Lepaul pourrait donc peser dans la réflexion de Martin Terrier. Les deux joueurs entretiennent une bonne relation, un élément qui pourrait faciliter une éventuelle arrivée. Le principal obstacle reste toutefois économique. Avant d’envisager un retour de l’ancien international français, le Stade Rennais devra d’abord dégraisser son effectif afin de libérer de la place et de la marge financière.

Pendant ce temps, l’OM et le LOSC continuent de suivre la situation de près. Les deux clubs apprécient le profil polyvalent de Martin Terrier, capable d’évoluer aussi bien sur un côté qu’en pointe. Reste désormais à savoir si l’envie de retrouver la Bretagne prendra le dessus sur les autres opportunités qui pourraient s’offrir à l’ancien Rennais d’ici la fin du mercato.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot