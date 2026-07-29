ASSE Mercato : la légende Rachid Mekhloufi a bercé l’enfance d’une recrue des Verts

Première recrue estivale de l’AS Saint-Étienne, Sohaib Naïr n’a pas choisi le Forez par hasard. Convaincu par le projet sportif porté par Kilmer Sports, le défenseur central de 23 ans nourrit également une histoire plus intime avec les Verts. Dans son enfance, un nom revenait régulièrement à la maison : celui de Rachid Mekhloufi, véritable icône de l’ASSE et du football algérien. Une référence qui donne aujourd’hui une saveur particulière à son arrivée dans le Chaudron.

Dans un entretien accordé à Ici Saint-Étienne Loire, l’ancien défenseur de Guingamp est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre l’ASSE. Pour lui, le choix s’est imposé comme une évidence.

« Saint-Étienne, c’est un club historique, un très gros club français. Ce n’est pas sa place aujourd’hui d’être en Ligue 2. C’est un club qui a joué la Coupe d’Europe et qui était encore en Ligue 1 il y a très peu de temps. Pour moi, c’était vraiment l’occasion de passer un cap dans ma carrière », explique le joueur.

Après deux saisons pleines en Ligue 2 avec Guingamp, Sohaib Naïr estime avoir acquis une expérience précieuse pour relever le défi stéphanois. « Lorsque Saint-Étienne est venu, je n’ai pas hésité une seule seconde. Le projet m’a tout de suite plu. Je sais qu’ici je vais devoir être encore plus exigeant, parce qu’il y a beaucoup d’attentes. C’est exactement ce que je recherchais. »

Le nouveau numéro 5 des Verts connaît parfaitement les ambitions du club. « Les objectifs sont clairs : remonter en Ligue 1. On va tout faire pour remettre le club à sa place. »

Un parcours atypique avant de devenir défenseur

Avant de s’imposer dans l’axe de la défense, Sohaib Naïr a connu un parcours loin d’être linéaire. Plus jeune, ce n’est même pas le football qui occupait son quotidien.

« J’ai fait huit ans de judo à Saint-Denis. Mon père voulait m’inscrire dans un sport. Comme mes frères jouaient au football, on s’est renseignés, mais je n’avais pas encore l’âge. Le seul sport où je pouvais commencer, c’était le judo. »

Une fois les crampons chaussés, son évolution sur le terrain est tout aussi surprenante. Avant d’être défenseur central, Naïr a occupé pratiquement tous les postes offensifs et du milieu de terrain.

« J’ai commencé numéro 9, puis numéro 10 au Red Star. Ensuite, j’ai joué numéro 8 et numéro 6 à Aubervilliers puis à Montfermeil. »

Le tournant intervient lors de son passage au Toulouse FC. Un entraîneur bien connu des supporters stéphanois décide alors de le repositionner.

« C’est Philippe Montanier qui m’a fait reculer en défense centrale. Il estimait que j’avais davantage de potentiel à ce poste. »

Un choix qui s’est révélé déterminant puisque quelques années plus tard, le défenseur rejoint l’ASSE avec le statut de recrue majeure du mercato estival.

Mekhloufi, un lien familial avec l’ASSE

Au-delà du projet sportif, Sohaib Naïr entretenait déjà un lien particulier avec l’ASSE bien avant de signer son contrat. Dans sa famille d’origine algérienne, un nom revenait régulièrement lorsqu’il était enfant : celui de Rachid Mekhloufi.

« Mes parents me parlaient de Mekhloufi. »

Une phrase simple, mais lourde de sens. Véritable légende de l’ASSE, deuxième meilleur buteur de l’histoire du club derrière Hervé Revelli, Rachid Mekhloufi reste une figure incontournable pour plusieurs générations de supporters, mais aussi pour de nombreuses familles algériennes.

Grandir avec les récits des exploits de Mekhloufi a naturellement contribué à forger l’image que Sohaib Naïr se faisait de l’ASSE. Aujourd’hui, le défenseur a l’occasion d’écrire, à son échelle, un nouveau chapitre de cette histoire.

Conscient de la responsabilité qui l’attend, il sait que porter le maillot vert ne ressemble à aucun autre défi. « Les supporters sont d’un très haut niveau, il faut être à leur hauteur. Ici, il faut mouiller le maillot, tout donner. Maintenant, place au travail. »

Sans prétendre marcher dans les pas de Rachid Mekhloufi, Sohaib Naïr espère désormais laisser, lui aussi, une trace dans l’histoire d’un club qui faisait déjà rêver sa famille bien avant son arrivée dans le Forez.