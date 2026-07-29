RC Lens : terrible nouvelle pour Baidoo, le mercato relancé en urgence !

Le RC Lens vient de recevoir une très mauvaise nouvelle à quelques semaines de la reprise. Blessé lors du match amical contre Charleroi, Samson Baidoo souffre d’une lésion à la cuisse gauche et devrait manquer environ trois mois de compétition.

Samson Baidoo éloigné des terrains pendant trois mois

La préparation estivale du RC Lens vient de connaître un sérieux coup d’arrêt. Sorti sur blessure lors du match amical face à Charleroi, conclu sur un score nul (2-2), Samson Baidoo va devoir observer une longue période de repos.

Le défenseur central autrichien souffre d’une lésion à la cuisse gauche. Son entraîneur, Dino Toppmöller, a confirmé que son indisponibilité était estimée à environ trois mois.

Baidoo devrait donc manquer le début de la saison ainsi qu’une partie importante de l’automne. Une absence particulièrement problématique pour le staff lensois, qui comptait sur lui pour occuper une place majeure dans sa nouvelle organisation défensive.

La défense lensoise déjà fragilisée

Cette blessure intervient alors que le RC Lens a déjà perdu Malang Sarr durant le mercato. Pour compenser son départ, Jean-Louis Leca avait recruté Maik Nawrocki et récupéré Souleymane Sagnan.

Ces deux renforts devaient permettre aux Sang et Or de disposer de suffisamment de solutions dans l’axe. Mais la longue indisponibilité de Samson Baidoo change complètement la situation.

Dino Toppmöller se retrouve désormais avec une rotation défensive réduite avant même le lancement de la saison. Le RC Lens ne pourra pas se permettre de débuter le championnat sans garanties supplémentaires à un poste aussi important.

Lens contraint de recruter un nouveau défenseur ?

La direction lensoise pourrait désormais accélérer sa recherche d’un défenseur central. Alors que le recrutement semblait suffisamment avancé dans ce secteur, la blessure de Baidoo oblige Jean-Louis Leca à revoir ses priorités.

Le club nordiste devra déterminer s’il souhaite recruter immédiatement un joueur capable de devenir titulaire ou miser sur une solution moins coûteuse pour compléter la rotation en attendant le retour de l’Autrichien.

Cette urgence pourrait également pousser Lens à réinvestir une partie de ses recettes importantes réalisées durant le mercato.

Le départ de Ganiou désormais remis en question

Cette mauvaise nouvelle pourrait également avoir une conséquence directe sur l’avenir d’Ismaëlo Ganiou. D’après L’Équipe, le jeune défenseur lensois est convoité par plusieurs grandes formations européennes et faisait partie des joueurs susceptibles de quitter le club cet été.

Mais avec l’indisponibilité de Baidoo, le RC Lens peut-il encore se permettre de le vendre ? Son maintien dans l’effectif offrirait une solution supplémentaire à Dino Toppmöller et éviterait au Racing de devoir recruter dans l’urgence.

Les prochaines semaines seront donc décisives. Une chose semble déjà certaine : la blessure de Samson Baidoo bouleverse totalement les plans lensois et pourrait fermer la porte au départ de Ganiou.