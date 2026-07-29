OM : Lorenzi dégaine une nouvelle piste à 6 M€ pour remplacer Rulli !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille prépare sérieusement la succession de Gerónimo Rulli. Après Guillaume Restes, un deuxième jeune gardien figure sur les tablettes de Grégory Lorenzi : Rome-Jayden Owusu-Oduro, le portier néerlandais de l’AZ Alkmaar.

Une nouvelle piste activée par l’OM

L’avenir de Gerónimo Rulli demeure incertain à Marseille. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, le gardien argentin de 34 ans pourrait quitter le club phocéen avant la fermeture du marché des transferts.

Afin de ne pas être pris au dépourvu, Grégory Lorenzi étudie déjà plusieurs profils capables de devenir le prochain numéro un de l’OM. Guillaume Restes, le jeune gardien du Toulouse FC, ferait notamment partie des principales pistes suivies par la direction olympienne.

Mais le portier français ne serait pas la seule option envisagée. Selon les informations dévoilées par Valentin_Gds sur X, Rome-Jayden Owusu-Oduro serait également apprécié par les décideurs marseillais.

Owusu-Oduro, l’alternative moins coûteuse à Restes

Âgé de 22 ans, Rome-Jayden Owusu-Oduro évolue actuellement sous les couleurs de l’AZ Alkmaar. Le gardien néerlandais correspond parfaitement au profil recherché par Grégory Lorenzi : un joueur jeune, doté d’un potentiel important et capable de s’installer durablement comme titulaire.

La piste pourrait également se révéler plus accessible financièrement que celle menant à Guillaume Restes. Owusu-Oduro est estimé à 6 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, contre 18 millions d’euros pour le dernier rempart du Toulouse FC.

Cet écart important pourrait peser dans la réflexion marseillaise, même si ces valorisations ne correspondent pas nécessairement aux sommes réclamées par leurs clubs respectifs.

ℹ️ @Valentin_Gds



En plus de Guillaume Restes, Rome-Jayden Owusu-Oduro (22 ans, 🇳🇱, AZ Alkmaar) est également un profil apprécié en cas de départ au poste de gardien de but. — Val (@Valentin_Gds) July 29, 2026

Lorenzi veut installer un jeune numéro un

À travers ces deux pistes, la stratégie de Grégory Lorenzi semble déjà très claire. Si Gerónimo Rulli venait à partir, l’OM ne chercherait pas une solution provisoire ou un gardien expérimenté en fin de carrière.

Le directeur sportif olympien souhaiterait plutôt miser sur un jeune portier capable de prendre immédiatement la place de numéro un et de s’inscrire dans la durée. Une orientation qui ne déplaît pas aux supporters marseillais, séduits par l’idée de voir le club investir sur un gardien à fort potentiel.

Aucune offensive concrète n’aurait encore été lancée pour Rome-Jayden Owusu-Oduro. Mais en cas de départ de Rulli, le Néerlandais pourrait rapidement devenir l’une des priorités de l’OM. Guillaume Restes est prévenu : la concurrence est déjà lancée pour garder les cages olympiennes.