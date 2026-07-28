La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Dans le viseur de l’OM sur ce mercato, Yassir Zabiri (21 ans) devrait quitter le Stade Rennais pour rebondir en Espagne cet été.

L’OM va devoir se tourner vers une autre piste offensive. Dans le viseur du club phocéen depuis plusieurs mois, Yassir Zabiri (21 ans) devrait finalement prendre la direction de l’Espagne cet été.

L’OM suivait bel et bien Zabiri !

Selon nos informations, l’OM suivait pourtant bel et bien la situation du jeune attaquant marocain. Déjà observé cet hiver, son dossier avait repris de l’importance avec l’arrivée de Bruno Genesio et de Grégory Lorenzi à la tête du projet olympien.

« L’OM est bien dessus », assure une source proche du dossier. Les deux hommes appréciaient déjà le profil de Zabiri avant leur arrivée à Marseille et voyaient en lui un joueur capable d’apporter de la vitesse et du potentiel dans le secteur offensif actuel.

Marseille doublé par un club espagnol ?

Le contexte actuel du mercato marseillais a changé la donne. Avant de pouvoir accélérer sur certaines pistes, l’OM doit d’abord enregistrer des départs afin de dégager des marges financières. Un club espagnol aurait ainsi profité de la situation pour prendre de l’avance.

Selon l’insider SalmaSRFC35, le dossier serait désormais terminé pour Marseille : « Fin de la piste pour l’OM. Dans l’obligation d’abord de vendre, le club olympien a été doublé par un club espagnol ». L’identité de cette formation n’a pas filtré, même s’il pourrait s’agir de Getafe. Pour Grégory Lorenzi et Bruno Genesio, il faudra donc rapidement activer d’autres options pour renforcer l’attaque olympienne.