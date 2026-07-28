Sur le départ du FC Nantes au mercato estival, Johann Lepenant et Herba Guirassy son encore loin d’avoir quitté la Cité des Ducs.
Johann Lepenant et Herba Guirassy sont toujours au FC Nantes. Si plusieurs clubs suivent leur situation, aucun dossier n’a réellement décollé pour le moment.
Rien de « chaud » pour Lepenant
Interrogé sur l’avenir de Johann Lepenant, Emmanuel Merceron a calmé les rumeurs sur X : « Rien de chaud la semaine dernière. » Pourtant, le milieu de terrain continue de susciter des intérêts. Selon But!, le Toulouse FC et le FC Lorient suivent attentivement son dossier, tandis que le joueur serait ouvert à un nouveau challenge.
Même constat pour Herba Guirassy. Régulièrement annoncé sur les tablettes de clubs de Ligue 1 et de formations étrangères depuis plus d’un an, l’attaquant n’est pas encore proche d’un départ.
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Pas d’offre concrète pour Guirassy
David Phelippeau, journaliste à Ouest-France, a confirmé que la porte restait ouverte tout en rappelant une condition essentielle : « Oui mais il faut des offres. » Autrement dit, si le FC Nantes ne s’opposerait pas forcément à un transfert, encore faut-il que des propositions concrètes arrivent sur le bureau des dirigeants.
À ce stade du mercato, les dossiers Lepenant et Guirassy restent donc en attente au FC Nantes. Les intérêts existent, mais aucun n’a encore débouché sur des négociations suffisamment avancées pour envisager un départ rapide.