FC Nantes : Kita recale Monaco et réclame le jackpot pour Abline !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le dossier Matthis Abline commence sérieusement à agiter le mercato du FC Nantes. Très intéressée par l’attaquant nantais, l’AS Monaco est revenue à la charge avec une deuxième offre ferme. Mais une nouvelle fois, les Kita ont dit non. Et le prix réclamé pour laisser partir l’ancien Rennais a de quoi surprendre.

Monaco insiste pour Matthis Abline

L’AS Monaco ne lâche pas Matthis Abline. Après une première proposition estimée à 15 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus, le club de la Principauté a décidé de revoir légèrement sa copie pour tenter de convaincre le FC Nantes.

Cette fois, Monaco aurait formulé une offre de 17 millions d’euros, accompagnée de 3 millions d’euros de bonus. Une proposition qui pouvait permettre aux Canaris de récupérer une somme importante pour un joueur encore jeune et à forte valeur marchande.

Mais du côté nantais, la réponse a été claire : c’est encore non.

Les Kita refusent une deuxième offre

Le FC Nantes n’a pas l’intention de brader Matthis Abline. Malgré l’intérêt concret de Monaco et une deuxième offre ferme sur la table, la famille Kita reste inflexible. Le club nantais estime que son attaquant vaut beaucoup plus que les montants proposés jusqu’ici.

Il faut dire que Matthis Abline représente aujourd’hui l’un des plus gros actifs du FC Nantes. Dans un mercato où les attaquants jeunes, français et déjà performants en Ligue 1 se négocient très cher, Waldemar Kita veut faire monter les enchères.

Et visiblement, le président nantais a déjà fixé un prix très élevé.

L'AS Monaco a fait une 2ème offre ferme au #FCNantes pour Matthis Abline de 17M€ + 3M€ de bonus. Elle a été à nouveau refusée par les Kita.

Pour rappel, la 1ère était de 15+5.



(@Lequipe) pic.twitter.com/PQgYuL1mT4 — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) July 7, 2026

Kita réclame au moins 30 millions d’euros

Selon les dernières tendances, Waldemar Kita ne souhaiterait pas laisser partir Matthis Abline pour moins de 30 millions d’euros. Un montant XXL pour le FC Nantes, mais que le président des Canaris juge cohérent au vu du marché actuel.

La récente vente d’Emersonn, le joueur de Toulouse, à Ipswich pour 32 millions d’euros aurait notamment renforcé la position des dirigeants nantais. Pour Kita, si Toulouse a pu vendre aussi cher l’un de ses talents, Nantes peut en faire autant avec Matthis Abline.

Un raisonnement qui complique forcément les plans de l’AS Monaco. Avec une offre totale pouvant atteindre 20 millions d’euros bonus compris, le club princier reste encore loin des exigences nantaises.

Un bras de fer lancé sur le mercato

Le dossier Abline pourrait donc rapidement se transformer en bras de fer. Monaco veut avancer, Nantes veut encaisser un très gros chèque, et le joueur se retrouve au cœur d’un dossier particulièrement sensible.

Pour le FC Nantes, vendre Matthis Abline à 30 millions d’euros représenterait une opération financière énorme. Mais sportivement, perdre un tel élément serait aussi un coup dur, surtout dans une période où le club doit construire un effectif solide et cohérent.

Une chose est sûre : les Kita ne feront aucun cadeau. Si Monaco veut vraiment Matthis Abline, il faudra sortir le chéquier. Et pas qu’un peu.