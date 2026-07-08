Nouvel entraîneur du RC Lens, Dino Toppmöller a reçu un signal rassurant sur l’avenir de Robin Risser, convoité par la Premier League au mercato estival.

Dino Toppmöller peut souffler. Alors que l’avenir de Robin Risser agite le mercato du RC Lens, les supporters lensois ont envoyé un message clair concernant le futur du jeune gardien.

Les supporters voient Risser rester au RC Lens

Auteur d’une saison remarquée avec les Sang et Or, Robin Risser s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus suivis de l’effectif lensois. Ses performances ont attiré l’attention outre-Manche, avec notamment un intérêt annoncé de plusieurs formations de Premier League.

Forcément, la question de son avenir se pose alors que le RC Lens s’apprête à retrouver la Ligue des champions. Le club artésien sait qu’il devra parfois composer avec les sollicitations pour ses meilleurs éléments, comme l’a récemment expliqué Jean-Louis Leca concernant le modèle économique du Racing.

Mais pour Robin Risser, la tendance semble plutôt favorable à un maintien dans l’Artois. À travers un sondage publié par But!, les supporters lensois ont clairement affiché leur souhait de voir le gardien poursuivre son aventure sous le maillot sang et or.

À la question « Quel avenir pour Robin Risser ? », les réponses sont sans ambiguïté :

Une vente XXL : 31,8 %

Il va rester : 68,2 %

Que faire en cas d’offre XXL ?

Une majorité des supporters estime donc que le portier de 20 ans doit continuer sa progression au RC Lens plutôt que répondre favorablement à une offre importante venue de l’étranger.

Une excellente nouvelle pour Dino Toppmöller, qui pourrait ainsi compter sur un élément déjà performant pour préparer une saison particulièrement exigeante. Avec un calendrier chargé et des rendez-vous européens, conserver un gardien de cette dimension serait forcément un atout majeur.

Reste que le mercato n’est jamais figé. Une offre très élevée pourrait toujours changer la donne, surtout dans un contexte où Lens assume désormais une stratégie basée sur la valorisation de ses talents. Mais à ce jour, le scénario privilégié par les supporters est clair : Robin Risser doit rester le futur numéro 1 du Racing.