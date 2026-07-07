Le RC Lens tient l’un des retours les plus attendus de son été. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Yannick Cahuzac effectue officiellement son retour chez les Sang et Or pour intégrer le staff de Dino Toppmöller.

C’était un secret de polichinelle dans l’Artois, c’est désormais une réalité. En fin de contrat avec le FC Lorient, où il occupait un rôle d’entraîneur adjoint, l’ancien capitaine lensois a choisi de revenir dans un club qu’il connaît parfaitement. À 41 ans, Cahuzac retrouve ainsi Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot, avec qui il avait déjà partagé de nombreuses années sous les couleurs lensoises. Une arrivée qui s’inscrit dans la volonté de Dino Toppmöller de s’entourer de profils connaissant parfaitement l’ADN du Racing.

Dès la fin de sa carrière de joueur en 2022, après des passages à Bastia, Toulouse et Lens, Yannick Cahuzac avait rejoint le staff de Franck Haise. Parti ensuite au FC Lorient en janvier 2024, il avait participé au titre de champion de Ligue 2 des Merlus avant leur solide saison parmi l’élite.

Cahuzac revient au RC Lens

Le RC Lens avait déjà tenté de le faire revenir à l’été 2025, mais Lorient avait alors fermé la porte. Cette fois, la fin de son contrat a permis aux dirigeants artésiens de concrétiser ce retour très attendu. Le club lensois a officialisé la nouvelle dans un communiqué :

« À l’aube de la reprise de l’équipe première, le Racing Club de Lens présente la composition du staff technique qui accompagnera le coach Dino Toppmöller lors de la saison 2026/27. Constitué en étroite collaboration entre le club, son entraîneur et dans une recherche minutieuse de complémentarité, celui-ci accueille trois nouveaux membres : Yannick Cahuzac, Nelson Morgado et Ervin Skela. C’est un visage familier qui retrouve l’Artois. Capitaine sang et or pendant trois saisons (2019-2022), puis entraîneur adjoint de Franck Haise lors de l’exercice 2022/23, Yannick Cahuzac effectue son retour au Racing. Passé par le FC Lorient entre 2024 et 2026, l’ancien milieu de terrain a notamment contribué au titre de champion de Ligue 2 puis à la belle saison des Merlus dans l’élite la saison dernière. »

Avec les arrivées de Yannick Cahuzac, Nelson Morgado et Ervin Skela, Dino Toppmöller dispose désormais d’un staff au complet pour lancer une saison 2026-2027 particulièrement ambitieuse du côté de Bollaert.