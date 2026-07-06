Quart de finaliste avec la surprenante Norvège, Patrick Berg n’en finit plus de donner des regrets au RC Lens. Franck Haise ne peut que confirmer.

Quart de finaliste surprise du Mondial avec la Norvège, Patrick Berg réalise une compétition de très haut niveau. Auteur de deux passes décisives depuis le début du tournoi, le milieu de terrain de Bodø/Glimt confirme le potentiel que les Sang et Or avaient décelé en lui lors de son arrivée en janvier 2022.

Haise explique pourquoi Berg n’a pas percé au RC Lens

Si son aventure au RC Lens n’a duré que quelques mois, elle laisse aujourd’hui un sentiment d’inachevé chez de nombreux supporters. Interrogé par L’Équipe, Franck Haise est revenu avec franchise sur cet épisode. Désormais entraîneur du Stade Rennais, il estime que Patrick Berg est simplement arrivé au mauvais moment.

« S’il n’a pas beaucoup joué, c’est d’abord à cause de la concurrence de Seko Fofana et Salis Abdul Samed, qui avaient fait une saison exceptionnelle. Ensuite, Patrick est plus à l’aise dans un milieu de terrain à trois que dans un double pivot », explique le coach du Stade Rennais. Autrement dit, le RC Lens ne s’était pas trompé sur le joueur. Les circonstances ne lui ont tout simplement jamais permis de s’imposer.

Un départ du RC Lens sans rancœur

Revenu à Bodø/Glimt quelques mois seulement après son arrivée en Artois, Patrick Berg n’a jamais coupé les liens avec le RC Lens. Le milieu norvégien suit toujours les performances de son ancien club, tandis que les supporters lensois continuent d’observer avec attention son évolution. Franck Haise garde lui aussi un excellent souvenir de son ancien joueur. « Tous ceux qui ont côtoyé Patrick l’ont apprécié », conclut l’entraîneur du Stade Rennais.

Face au Brésil, Berg a une nouvelle fois été l’un des hommes clés des Vikings. Pour le RC Lens, chaque prestation du milieu de terrain rappelle que le recrutement était loin d’être une erreur. Le club avait simplement misé sur un joueur arrivé dans un contexte où la concurrence était quasiment insurmontable.