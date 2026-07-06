La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Toujours absent de la reprise du FC Nantes, Mostafa Mohamed ne donne aucun signe de retour mais il continue d’alimenter les interrogations avec une nouvelle publication sur les réseaux sociaux.

Le feuilleton Mostafa Mohamed continue d’agiter le FC Nantes. Près de deux semaines après la reprise de l’entraînement à La Jonelière, l’attaquant égyptien n’a toujours pas réintégré le groupe de Michel Der Zakarian.

Mohamed en séjour à İzmir ?

Alors que le club reste sans nouvelles concrètes de son buteur, celui-ci continue de faire parler de lui… loin des terrains nantais. Ce lundi soir, Mostafa Mohamed a publié une nouvelle photo sur son compte Instagram, où il apparaît toujours en séjour à İzmir, en Turquie.

Une publication – supprimée depuis – qui ne manquera pas d’alimenter les réactions des supporters nantais. Depuis le début de son absence, le joueur de 28 ans est au cœur de nombreuses critiques, tandis que la direction du FC Nantes attend toujours son retour. Cette nouvelle apparition sur les réseaux sociaux intervient dans un contexte déjà particulièrement tendu.

Quelle posture pour le FC Nantes ?

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Mostafa Mohamed ne semble toujours pas avoir trouvé de porte de sortie, alors que son avenir chez les Canaris paraît plus incertain que jamais. Le FC Nantes, de son côté, poursuit sa préparation estivale sans son attaquant.

Michel Der Zakarian travaille avec un groupe amputé d’un élément qui faisait pourtant partie des cadres offensifs ces dernières saisons. À mesure que les jours passent, l’absence de Mostafa Mohamed prend de l’ampleur et nourrit les spéculations autour d’un départ. Reste désormais à savoir si l’international égyptien fera enfin son retour à La Jonelière ou si son avenir s’écrira définitivement loin des bords de l’Erdre.