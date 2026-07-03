ASSE, FC Nantes : un nouveau concurrent des Verts et des Canaris en L2 se révèle 

Si l’ASSE et le FC Nantes devraient faire partie des favoris pour la remontée en Ligue 1, un autre candidat commence à faire peur.

La Ligue 2 s’annonce particulièrement dense la saison prochaine, avec plusieurs clubs historiques au rendez-vous. L’ASSE et le FC Nantes font naturellement partie des principaux candidats à la montée, mais un outsider bien connu commence déjà à afficher ses intentions : Rodez.

Rodez, nouveau taulier de Ligue 2 ?

Dans un entretien accordé à Centre-Presse Aveyron, Didier Santini n’a pas cherché à masquer les ambitions de son club, tout en gardant les pieds sur terre. Malgré le départ de deux joueurs importants, Willity Younoussa vers Nantes et Taïryk Arconte vers Millwall, l’entraîneur refuse de parler de recul.

Il insiste surtout sur la continuité du projet et la volonté de rester compétitif dans un championnat très relevé. « C’est une fierté d’avoir fait deux fois les play-offs en trois ans… Il faut continuer à embêter les grosses équipes », explique-t-il, rappelant que Rodez s’est déjà fait une place parmi les outsiders crédibles.

Une Ligue 2 de plus en plus relevée

Santini insiste également sur la dimension économique et sportive du championnat, où les écarts de budgets restent importants. Il cite notamment l’ASSE, avec environ 40 millions d’euros de budget la saison passée, comme exemple de la puissance financière présente dans cette division. Pour lui, Rodez n’a pas la même pression, mais peut justement tirer profit de ce statut d’outsider pour continuer à surprendre.

« On sera aussi là pour les embêter, résume-t-il. J’ai dit aux joueurs que s’ils ne veulent pas partir que pour l’argent, ils peuvent rester ici pour essayer de faire encore mieux ! Même si ce sera difficile quand tu vois Nantes, Saint-Etienne, Montpellier, etc. C’est excitant d’avoir autant de grosses écuries dans ce championnat de Ligue 2. C’est un très beau championnat et nous, on aime jouer face à ce genre d’équipes là ! » Les Verts et les Canaris sont prévenus : la saison prochaine en Ligue 2 ne sera pas de tout repos.