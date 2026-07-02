Pour les premiers entraînements diffusés par le FC Nantes, Michel Der Zakarian fait suer les Canaris à grosses gouttes à La Jonelière.

Le message est clair : la remontée en Ligue 1 ne se gagnera pas sans efforts. Depuis la reprise de l’entraînement à La Jonelière, Michel Der Zakarian imprime déjà sa patte au FC Nantes avec des séances particulièrement exigeantes.

Der Zakarian ne ménage pas les joueurs du FC Nantes

Les premières images diffusées par le FC Nantes montrent des Canaris déjà mis à rude épreuve. Au programme : gainage avec ballon, longues séquences d’étirements, tours de terrain, ateliers physiques et sprints à répétition.

Le tout sous une chaleur étouffante, qui rend l’effort encore plus éprouvant. Sifflet autour du cou et chronomètre à la main, Michel Der Zakarian suit chaque exercice avec attention, épaulé par son staff, sans laisser le moindre relâchement.

Une reprise déjà étouffante à La Jonelière

Le technicien arménien est réputé pour son exigence physique et sa rigueur. Dès les premiers jours de préparation, il entend poser les bases d’une équipe capable de tenir un rythme élevé tout au long de la saison. Les joueurs du FC Nantes n’ont donc droit à aucun traitement de faveur.

Chaque atelier est réalisé avec intensité, dans une ambiance studieuse où le travail prime sur tout le reste. Après la relégation, le FC Nantes veut repartir sur des bases solides. Cette préparation musclée illustre déjà les exigences de Michel Der Zakarian, qui espère façonner un groupe capable de répondre au défi d’une remontée immédiate dans l’élite.