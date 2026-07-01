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OM, OL, FC Nantes : secoué par la DNCG, un grand club s’est déjà remis sur les rails !

Par Bastien Aubert - 1 Juil 2026, 16:20
Gérard Lopez (Bordeaux)

Quelques heures après son exclusion des compétitions nationales par la DNCG, les Girondins de Bordeaux entrevoient une lueur d’espoir. 

Le feuilleton des Girondins de Bordeaux est loin d’être terminé. Si la DNCG a prononcé l’exclusion du club de toutes les compétitions nationales, les dirigeants bordelais n’ont pas renoncé et travaillent activement à renverser la situation avant l’examen de leur appel.

Bordeaux s’est remis la tête à l’endroit après la DNCG

Au cœur des négociations figure Bordeaux Métropole, qui a confirmé poursuivre les discussions avec le club et le fonds d’investissement Sparta Capital. L’objectif est de bâtir un projet financier suffisamment solide pour répondre aux exigences du gendarme financier du football français.

Selon Sud Ouest, plusieurs avancées significatives ont été enregistrées ces dernières heures. La Métropole a notamment accepté le principe de différer le paiement d’une partie du prochain loyer du Matmut Atlantique, estimé à 1,1 million d’euros. Un geste qui pourrait faciliter la finalisation de l’opération de reprise.

Les négociations avancent avec Sparta Capital 

Autre point important, Sparta Capital pourrait obtenir une priorité d’achat « à prix égal » sur le stade et les terrains qui l’entourent si un autre investisseur venait à se manifester. Une estimation officielle du prix par le Service des Domaines est actuellement en cours afin de permettre aux différentes parties d’aboutir à un accord. Le point le plus encourageant reste toutefois l’engagement de Sparta Capital. 

D’après Sud Ouest, le fonds britannique serait désormais prêt à apporter les financements nécessaires afin de satisfaire les demandes de la DNCG lors de la commission d’appel, attendue dans une dizaine de jours. Après avoir plongé tout un club dans l’incertitude, le dossier bordelais semble donc reprendre une trajectoire plus favorable. Rien n’est encore gagné, mais les Girondins disposent désormais d’une véritable chance d’éviter le pire et de poursuivre leur reconstruction.

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