Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Meunier voit les Dogues champions de France

Hier, le LOSC a dévoilé sa photo officielle pour la saison 2025-26. Celle-ci a été prise à l’Opéra de Lille et Thomas Meunier l’a commentée de la façon suivante : « Cela ressemble beaucoup à une photo d’équipe championne de France… ». Ce serait une sacrée surprise mais, après tout, les Dogues ne sont qu’à cinq points du leader et rival lensois. Et ils ont été les derniers à avoir empêché le PSG d’être champion de France (en 2021) alors…

Stade Brestois : Roy annonce 7 absents face à Avranches

En conférence de presse, hier, l’entraîneur du SB29, Eric Roy, a expliqué qu’il lui manquerait sept joueurs pour le 32e de finale de Coupe de France à Avranches ce vendredi soir : Kamory Doumbia et Eric-Junior Dina Ebimbe sont partis à la Coupe d’Afrique des Nations, Ludovic Ajorque et Pathé Mboup sont suspendus, Jugo Magnetti et Soumaïla Coulibaly sont incertains alors que le jeune Raphaël Le Guen est forfait à cause d’une entorse. Au sujet de ce dernier, Roy a déclaré : « C’est forcément dommage, car on comptait faire tourner et il aurait pu bénéficier de temps de jeu ».

SCO d’Angers : première pour Pona

En conférence de presse, l’entraîneur du SCO, Alexandre Dujeux, a annoncé que son jeune gardien Oumar Pona serait titulaire pour le match de Coupe de France face aux Herbiers (N2) ce soir. Hervé Koffi, qui n’a pas démérité depuis le début de la saison, sera laissé au repos. Ce sera le premier match en professionnels pour Pona.

RC Strasbourg : une victoire bonne pour l’indice UEFA

Grâce à son succès 3-1 hier soir sur les Islandais de Breidablik, le RC Strasbourg a non seulement conforter sa 1ère place au classement de la phase de Ligue de la C1 mais il a en plus permis à la France de prendre ses aises à la 5e place du classement UEFA. Cinquième, elle compte 75,891 points, dix de plus que le 6e (les Pays-Bas, avec 65,762). L’Allemagne, 4e, est à huit longueurs (75,891).

FC Lorient : Pantaloni vers la sortie ?

Dans un entretien à Ouest-France, Olivier Pantaloni a révélé avoir sollicité sa direction pour une prolongation de contrat… et n’avoir eu aucune nouvelle ! « Compte tenu de la manière dont ça se passe depuis que je suis arrivé, avec un objectif rempli l’an passé, je suis allé solliciter mes dirigeants pour une prolongation de contrat, comme il ne me restait plus qu’un an, et que c’est toujours délicat, même vis-à-vis de mon staff, des joueurs aussi. Pour l’heure, je n’ai pas eu de réponse, ni positive, ni négative. En Corse, il y a un proverbe qui dit que « Les affaires qui durent trop longtemps, finissent toujours mal ». Je pense qu’il y a de grandes chances pour que je ne sois plus là la saison prochaine. Mais sans rancœur, je suis très tranquille par rapport à ça. Ça fait trop longtemps que ça dure pour que je n’ai pas pu avoir une réponse. Il y a eu des échéances. J’ai été très patient, compréhensif. Les premières discussions datent du mois de mai en fin de saison dernière. On m’a demandé d’attendre, parce qu’il y avait des échéances, des complications avec les droits télé, avec le passage devant la DNCG. J’ai attendu, attendu, jusqu’à aujourd’hui.»

Girondins : Carroll s’éclate loin de Bordeaux

Andy Carroll n’a toujours pas raccroché les crampons ! Le grand attaquant anglais, qui a passé la saison dernière aux Girondins de Bordeaux (11 buts en 23 matches), s’est engagé durant l’été avec Dagenham & Redbridge, un club londonien évoluant en Quatrième division. Et ça se passe plutôt bien pour lui ! Il a déjà inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives depuis le début de la saison.