Trois faits de jeu ont animé les matches du Stade Rennais, du LOSC et de l’OL le week-end dernier. La direction technique de l’arbitrage a analysé chaque situation et rendu son verdict.

Comme après chaque journée, la direction technique de l’arbitrage a analysé les principaux faits de jeu, ceux qui ont prêté à polémique, et a livré ses conclusions. Et comme très souvent, elle a donné raison aux hommes en noir. Dans son rapport de la 29e journée, elle s’est prononcée sur trois actions litigieuses survenues lors des matches du Stade Rennais, du LOSC et de l’OL. Voici son verdict.

Embolo ne faisait pas action de jeu sur le premier but rennais…

Concernant le premier but rennais, marqué par l’Angevin Louër contre son camp à la 12e alors que Breel Embolo, hors-jeu, semblait faire action de jeu, la DTA écrit : « Le joueur rennais n°7 est bien en position de hors-jeu au moment du centre. Toutefois, les images montrent qu’il ne prend pas une part active au jeu au sens des Lois du jeu. En effet, sa distance avec le défenseur angevin n°20 confirme qu’il n’interfère pas avec ce dernier : il n’entrave pas son champ de vision, il ne dispute pas le ballon ou ne tente pas de le jouer, et il n’effectue pas d’action évidente qui influence la capacité du défenseur à jouer le ballon. Dans ces conditions, il n’y a pas d’infraction à la Loi 11 : le but a donc été correctement accordé ». Pourtant, si Embolo n’avait pas été dans son dos, Louër n’aurait pas taclé imprudemment…

…il y avait bien pénalty pour le LOSC…

A Toulouse (4-0), le LOSC a obtenu un pénalty à la dernière minute après une main d’un Toulousain suite à un dégagement. Etait-elle volontaire ? La DTA estime que oui : « Le défenseur touche délibérément le ballon du bras, avec un mouvement clair du bras gauche vers le ballon. La faute est caractérisée au regard de la Loi 12. L’intervention de l’arbitre vidéo était attendue et le recours au visionnage en bord de terrain a permis de corriger la décision initiale. Le penalty a donc été justement accordé ».

…et Lorient ne devait pas bénéficier d’un pénalty

Enfin, à Lyon (2-0), Lorient a réclamé un pénalty peu après l’heure de jeu mais l’arbitre a estimé que l’attaquant merlu avait fait une faute préalable. Là encore, la DTA estime que le sifflet a pris la bonne décision : « Les images montrent clairement que l’attaquant lorientais n°77 bouscule des deux mains le défenseur lyonnais, ce qui provoque la chute de ce dernier. Déséquilibré, le défenseur ne peut ensuite éviter le contact avec l’attaquant, qu’il fait trébucher. Dans ces conditions, le potentiel penalty n’est pas attendu et la faute initiale de l’attaquant doit être sanctionnée par un coup franc direct en faveur de la défense. L’annonce publique de l’arbitre a enfin permis de clarifier rapidement la décision et son fondement ».

📝 J29 : Le débrief de la DTA est sorti !



✅ 3 cas validés, dont surtout un cas intéressant (le HJ non sifflé de Embolo sur le but de @staderennais face à @AngersSCO ).



Malheureusement, pas d'analyse des autres cas litigieux…



Détails 👇https://t.co/H6e3Aaat0h — Check VAR Ligue 1 (@ArbitreVAR) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)