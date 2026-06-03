FC Barcelone Mercato : le Barça humilie Manchester United avec une offre ridicule !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le dossier Marcus Rashford prend une tournure assez inattendue au FC Barcelone. Prêté cette saison par Manchester United, l’attaquant anglais espérait encore pouvoir s’inscrire dans la durée en Catalogne. Mais les dernières nouvelles venues d’Angleterre risquent de sérieusement refroidir ses ambitions.

Alors que les Red Devils avaient fixé une option d’achat autour de 30 millions d’euros, le Barça aurait tenté de négocier très à la baisse. Selon les informations du Daily Mail, le club catalan aurait proposé une somme d’environ 15 millions d’euros pour conserver Marcus Rashford. Une offre immédiatement repoussée par Manchester United, qui n’a visiblement pas apprécié cette tentative blaugrana.

Manchester United dit non au Barça

Du côté de Manchester United, la position est claire : pas question de brader Marcus Rashford. Même si l’attaquant anglais ne semble plus forcément entrer dans les plans à long terme du club mancunien, les Red Devils estiment que sa valeur reste bien supérieure à la proposition du Barça.

Et difficile de leur donner tort. À 28 ans, Rashford reste un joueur international, expérimenté, capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs et convoqué avec l’Angleterre pour la Coupe du Monde 2026. Dans un marché où les attaquants coûtent très cher, l’offre barcelonaise apparaît donc particulièrement basse.

Surtout, cette proposition passe encore plus mal au regard des dernières dépenses catalanes. Le Barça aurait récemment déboursé autour de 70 millions d’euros pour attirer Anthony Gordon, ce qui rend la stratégie du club assez difficile à comprendre. D’un côté, les Blaugranas sont prêts à casser leur tirelire pour Gordon. De l’autre, ils tentent de diviser par deux l’option d’achat de Rashford.

L’arrivée de Gordon complique tout pour Rashford

L’arrivée d’Anthony Gordon change forcément la donne. Avec un nouveau joueur offensif recruté à prix fort, les chances de voir Marcus Rashford rester au FC Barcelone semblent désormais beaucoup plus limitées.

Sportivement, l’Anglais pourrait se retrouver dans une situation inconfortable. Le Barça ne semble plus prêt à faire de gros efforts financiers pour lui, et Manchester United n’a pas l’intention de faciliter son départ à n’importe quel prix. Résultat : Rashford pourrait être contraint de reprendre la préparation estivale avec les Red Devils.

Une situation délicate pour le joueur, qui aurait pourtant aimé clarifier son avenir avant la Coupe du Monde. Mais à quelques semaines du grand rendez-vous organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le flou persiste totalement.

Un dossier qui tourne au bras de fer

Pour le Barça, ce dossier ressemble à une tentative de bonne affaire. Pour Manchester United, il s’agit surtout d’une offre difficilement acceptable. Et au milieu, Marcus Rashford se retrouve coincé entre deux clubs qui n’ont pas du tout la même vision de sa valeur.

Les Red Devils pourraient rappeler leur joueur pour la préparation estivale, en attendant une proposition plus conforme à leurs attentes. Le Barça, lui, semble vouloir attendre, temporiser, et profiter de la volonté éventuelle du joueur de rester en Espagne pour faire baisser le prix.

Mais cette stratégie a ses limites. Avec Anthony Gordon déjà dans l’effectif, le club catalan n’a plus forcément la même urgence. Et Rashford pourrait bien être le grand perdant de ce mercato.

Pour l’instant, une chose est claire : le Barça veut garder Marcus Rashford, mais pas à n’importe quel prix. Et Manchester United, de son côté, n’a aucune intention de se faire marcher dessus.