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FRANCE

FC Barcelone Mercato : après Gordon, Cancelo et Adeyemi, une quatrième recrue en approche !

Par Fabien Chorlet - 11 Juil 2026, 15:15
Joan Laporta, le président du Barça

Le Barça serait tout proche de boucler l’arrivée d’un quatrième renfort depuis le début du mercato estival.

Le FC Barcelone accélère son mercato estival. Après avoir recruté Anthony Gordon contre 80 millions d’euros, le club blaugrana aurait bouclé le retour de João Cancelo ainsi que l’arrivée de Karim Adeyemi en provenance du Borussia Dortmund.

Un jeune défenseur central belge se rapproche

En parallèle, le Barça avancerait également sur un renfort en défense centrale. Comme l’a révélé ce samedi le quotidien catalan Sport, le club blaugrana serait tout proche de s’attacher les services du jeune défenseur central du Club Bruges, Jesse Bissiwu. Les deux clubs se rapprocheraient d’un accord de principe en vue d’un transfert.

Qui est Jesse Bissiwu ?

Âgé de 19 ans, Jesse Bissiwu est considéré comme l’un des grands espoirs du Club Bruges. Défenseur central puissant, rapide et à l’aise dans la relance, il est capable d’évoluer aussi bien dans une défense à quatre qu’au sein d’un système à trois. International belge chez les jeunes, il est apprécié pour son sens de l’anticipation, son impact dans les duels et son potentiel de progression, des qualités qui auraient convaincu le FC Barcelone de passer à l’offensive.

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