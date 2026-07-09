FC Barcelone, PSG Mercato : Lamine Yamal a tranché pour Julian Alvarez !

Lamine Yamal a publiquement affiché son souhait de voir Julian Alvarez rejoindre le FC Barcelone cet été.

Priorité du FC Barcelone au poste d’avant-centre depuis plusieurs semaines, Julian Alvarez pourrait bien être l’un des grands feuilletons de ce mercato estival. Le club catalan rêve d’attirer l’international argentin afin de préparer la succession de Robert Lewandowski et aurait fait de l’attaquant de l’Atlético de Madrid sa cible numéro un. Reste désormais au Barça à trouver un accord avec les Colchoneros, qui ne comptent pas brader leur buteur. Si l’opération venait à se concrétiser, elle devrait dépasser les 100 millions d’euros.

« Nous sommes prêts à accueillir Julian Alvarez »

Lamine Yamal a publiquement affiché son souhait de voir Julian Alvarez rejoindre le FC Barcelone cet étéEn attendant une éventuelle avancée dans ce dossier, Julian Alvarez peut déjà compter sur le soutien de Lamine Yamal. Interrogé ce jeudi par Mundo Deportivo, la jeune star du FC Barcelone n’a pas caché son enthousiasme à l’idée d’évoluer aux côtés du champion du monde argentin.

« Tout le monde sait que c’est un joueur de haut niveau, le genre de joueur avec lequel tout le monde rêve de jouer. Je l’ai déjà dit : nous sommes prêts à l’accueillir, et s’il vient, nous serons tous très heureux. Je pense qu’il correspond parfaitement au style du Barça. Je n’ai aucune idée de la situation actuelle, mais je l’espère », a confié l’international espagnol. Des propos qui confirment à quel point le vestiaire blaugrana verrait d’un très bon œil l’arrivée de l’ancien attaquant de Manchester City.