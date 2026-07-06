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FRANCE

FC Barcelone Mercato : ciblé par le Stade Rennais, Casado fait une annonce sur son avenir 

Par Bastien Aubert - 6 Juil 2026, 20:00
Marc Casado (FC Barcelone)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Annoncé sur le départ du FC Barcelone au mercato estival, Marc Casado (22 ans) doit avant tout s’entretenir avec son entraîneur Hansi Flick pour être fixé.

Le nom de Marc Casado circule avec insistance sur le marché des transferts. Plusieurs médias espagnols évoquaient hier un possible départ du FC Barcelone, avec notamment un intérêt du Stade Rennais, attentif aux opportunités au milieu de terrain. Face aux rumeurs, le joueur de 22 ans a tenu à réagir et à poser les bases de sa situation actuelle.

Casado met les choses au clair avec Flick

Dans une déclaration récente, Marc Casado a confirmé avoir échangé directement avec son entraîneur Hansi Flick : « J’ai parlé avec Hansi Flick et nous avons mis les choses au clair. La présaison nous aidera à finir de clarifier tout cela. » Une sortie qui montre que rien n’est encore tranché, mais que le joueur souhaite avant tout se battre pour sa place dans l’effectif blaugrana.

Si des clubs comme le Stade Rennais suivent de près son évolution, le FC Barcelone n’a pour l’instant pris aucune décision définitive concernant son avenir. Le club catalan veut observer la présaison avant de statuer sur les joueurs susceptibles de partir ou non. Casado fait partie de ces profils encore en balance dans la rotation de Hansi Flick.

Le Stade Rennais à l’affût ?

De son côté, le Stade Rennais continue de scruter le marché pour renforcer son milieu de terrain. Le profil de Marc Casado plaît pour sa qualité technique, son intelligence de jeu et sa capacité à évoluer dans différents registres. Mais pour l’heure, aucune négociation concrète n’a été engagée entre les deux clubs.

Le feuilleton Casado est donc loin d’être terminé. Le joueur du Barça préfère attendre la présaison pour prendre une décision définitive sur son avenir, tandis que les clubs intéressés, dont Rennes, restent en position d’observateurs. Le dossier pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines en fonction des choix de Hansi Flick et de la concurrence au milieu de terrain catalan.

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