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FC Barcelone Mercato : Deco a bouclé un transfert de marque en L1 

Par Bastien Aubert - 30 Juin 2026, 23:40
Ansu Fati (AS Monaco)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

C’est désormais officiel : Ansu Fati quitte définitivement le FC Barcelone pour s’engager avec l’AS Monaco, après une saison convaincante en Ligue 1.

L’AS Monaco a confirmé ce mardi la levée de l’option d’achat d’Ansu Fati, mettant fin à son prêt en provenance du FC Barcelone. Une opération estimée à environ 11 millions d’euros, qui scelle définitivement l’avenir de l’ailier espagnol en Principauté. Arrivé l’été dernier pour relancer une carrière freinée par les blessures, l’international espagnol (23 ans, 10 sélections) a retrouvé du rythme et de la confiance sous le maillot monégasque. 

Fati transféré à l’AS Monaco 

Malgré un temps de jeu parfois irrégulier avec seulement 10 titularisations en Ligue 1, il a terminé la saison avec 11 buts en championnat, devenant le deuxième meilleur buteur du club derrière Folarin Balogun (13 réalisations). Au total, Fati a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues, une saison jugée comme la plus stable de ses dernières années après plusieurs blessures sérieuses, notamment au ménisque et aux ischio-jambiers. 

Le FC Barcelone renfloue ses caisses 

Ce retour en forme a convaincu Monaco de miser sur lui sur le long terme. Le joueur s’est engagé pour quatre saisons avec le club du Rocher, qui voit en lui un élément offensif majeur pour continuer à jouer les premiers rôles en Ligue 1 et en compétitions européennes. Du côté du FC Barcelone, ce transfert marque la fin d’un joueur formé au club, longtemps considéré comme un futur crack, mais dont la progression a été freinée par les pépins physiques.

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