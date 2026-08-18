Avec trois buts en cinq matches de préparation avec le FC Barcelone, Hamza Abdelkarim est en train de s’imposer comme l’une des révélations de l’été catalan.

Alors que le FC Barcelone cherche toujours une solution pour occuper la pointe de son attaque, Hamza Abdelkarim est en train de faire une candidature très sérieuse. Arrivé en provenance d’Al-Ahly pour une somme particulièrement modeste, le jeune Égyptien impressionne depuis le début de la préparation.

Abdelkarim enchaîne les buts au FC Barcelone

Dimanche face au FC Bâle, Hamza Abdelkarim n’était pourtant pas titulaire. Entré à la pause, l’attaquant de 18 ans n’a pas tardé à se mettre en évidence. Servi par Karim Adeyemi, il a inscrit le but permettant au Barça de reprendre l’avantage, participant ainsi au large succès catalan (5-2). Une semaine auparavant, il avait déjà marqué les esprits à Birmingham. Titulaire avec l’équipe première, Abdelkarim avait inscrit les deux buts barcelonais dans une rencontre finalement conclue aux tirs au but. Son bilan est désormais impressionnant : trois buts en cinq matches de préparation. Il est même le meilleur buteur du Barça durant cette pré-saison. Ses performances ne séduisent pas uniquement les supporters. Hansi Flick semble lui aussi particulièrement attentif à la progression de son jeune attaquant. Après son doublé, l’entraîneur allemand avait souligné les qualités du joueur : « Il a fait ce que j’attends d’un numéro 9. Hamza est très humble et possède une personnalité formidable. » Une déclaration qui en dit long sur la confiance accordée au jeune Égyptien.

Flick sous le charme

Le plus surprenant dans cette histoire reste peut-être le montant de l’opération. Formé à Al-Ahly au Caire, Abdelkarim avait rejoint le FC Barcelone en prêt avec une option d’achat en février. Initialement destiné à évoluer avec la réserve, il avait finalement intégré le Juvenil A après plusieurs formalités administratives. Avec les U19, l’attaquant avait rapidement confirmé son potentiel avec six buts en neuf matches de championnat, auxquels s’ajoutaient deux rencontres de Coupe du Roi des jeunes. Le Barça n’a donc pas hésité.

Le 23 juin, le club catalan a levé son option d’achat, estimée à seulement 1,5 million d’euros, avant de lui offrir un contrat jusqu’en juin 2029. Un investissement particulièrement faible au regard de son potentiel. Le timing pourrait difficilement être meilleur pour Abdelkarim. Le FC Barcelone a perdu plusieurs solutions offensives cet été. Robert Lewandowski a rejoint Chicago, tandis que Marcus Rashford est retourné à Manchester United après son prêt.

Le Barça tient-il son futur numéro 9 ?

Surtout, Ferran Torres a récemment rejoint le PSG, réduisant encore les possibilités offensives à la disposition d’Hansi Flick. Dans le même temps, la piste Julian Alvarez reste bloquée par la volonté de l’Atlético de Madrid de conserver son attaquant. Le Barça cherche donc toujours un véritable numéro 9. Et cette situation pourrait profiter directement à Abdelkarim. L’attitude du joueur semble également jouer en sa faveur. Après avoir participé à la Coupe du monde avec l’Égypte, Abdelkarim aurait même renoncé à ses vacances afin de reprendre dès le premier jour avec le groupe. Une preuve de son envie de convaincre Flick.

À 18 ans, il n’est évidemment pas encore certain qu’il puisse assumer toute une saison au plus haut niveau. Mais sa préparation est suffisamment convaincante pour remettre en question les plans du Barça. Le club catalan pourrait donc avoir réalisé un joli coup à seulement 1,5 million d’euros. Abdelkarim possède encore énormément de choses à apprendre, mais ses premières apparitions montrent déjà des qualités intéressantes pour le poste de numéro 9.