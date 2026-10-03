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FRANCE

FC Barcelone, Real Madrid, PSG : Manchester United reçoit un nouvel avertissement pour sa pépite

Par Wladimir DELCROS - 3 Oct 2026, 16:24
FC Barcelone, Real Madrid, PSG : Manchester United reçoit un nouvel avertissement pour sa pépite

L’avenir de JJ Gabriel, jeune ailier de Manchester United, s’écrit de plus en plus en pointillé. À quelques jours de son 16e anniversaire, le grand espoir anglais aurait pris ses distances avec les Red Devils et se serait entraîné près de Barcelone.

JJ Gabriel absent des entraînements de Manchester United

Manchester United a de quoi s’inquiéter dans le dossier JJ Gabriel. Selon les informations relayées par Foot Mercato, le joueur de 15 ans ne se rendrait plus aux entraînements de son club depuis environ deux semaines. Une absence prolongée qui intervient alors que sa situation contractuelle attire déjà plusieurs cadors européens.

Considéré comme un élément prometteur de la formation mancunienne, l’ailier se trouve à un moment charnière de son parcours. Les Red Devils entendent naturellement conserver leur pépite, mais ce nouvel indice renforce les interrogations autour de son avenir immédiat.

Un entraînement personnel près de Barcelone

JJ Gabriel aurait récemment été aperçu à Castelldefels, en Catalogne. Le jeune Anglais s’y serait entraîné avec un préparateur personnel afin d’entretenir sa condition physique. Sa présence à quelques kilomètres de Barcelone ne passe évidemment pas inaperçue, même si elle ne suffit pas à confirmer des discussions avec le club blaugrana.

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Le FC Barcelone apparaît logiquement parmi les destinations évoquées, malgré le démenti public de Deco concernant un intérêt du club catalan. Dans ce dossier sensible, cette prise de position invite donc à la prudence. Pour l’heure, aucun accord ni départ de Manchester United n’a été annoncé.

Le Real Madrid, le PSG et le Bayern à l’affût

Le Barça n’est pas le seul grand club attentif. Le Real Madrid, le PSG et le Bayern Munich suivraient également la situation de JJ Gabriel. La concurrence s’annonce donc particulièrement relevée si le jeune ailier venait à ouvrir la porte à un départ.

À son âge, Gabriel représente avant tout un pari sur l’avenir. Aucune statistique ni valeur marchande n’est communiquée, mais l’identité de ses prétendants suffit à illustrer l’intérêt qu’il suscite déjà sur le marché européen. Manchester United se retrouve ainsi sous pression dans un dossier où chaque signal est désormais scruté.

Le 6 octobre comme première date clé

La situation pourrait connaître une évolution à partir du 6 octobre, date à laquelle JJ Gabriel fêtera ses 16 ans. Cette échéance est présentée comme un possible tournant pour la suite de sa carrière, sans que sa future destination ne soit encore arrêtée.

D’ici là, son éloignement présumé des séances mancuniennes et son passage en Catalogne nourrissent les spéculations. Manchester United conserve le joueur dans ses rangs, mais le Barça, le Real Madrid, le PSG et le Bayern restent à l’affût d’une éventuelle ouverture.

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